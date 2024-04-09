Обов'язкові медичні страховки — новий етап російської інтеграції у Новій Каховці

Нова Каховка. Фото: google.com

У тимчасово окупованій Новій Каховці окупанти запроваджують обов'язкове медичне страхування, зокрема, для пенсіонерів. За словами місцевих, йдеться про безкоштовне надання медичних послуг.

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко.

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Медичне обслуговування в Новій Каховці відтепер буде доступним лише для тих, хто оформить російську медичну страховку.

"Медичні страховки теж в обов'язковому порядку. Пенсію отримують ті, хто вже отримав посвідчення пенсіонера Росії. А хто отримав медичний страховий поліс, той лікується, навіть, як мені було сказано, безкоштовно", — повідомив Володимир Коваленко.

І, звісно, залишається основна умова для отримання будь-яких виплат, послуг чи допомоги — це наявність паспорта країни-агресорки.

"Мене дуже тривожить, що інтеграції набирає такого небажаного, але безвихідного напрямку для тих людей, які там залишилися. Це, як правило, люди старшого покоління, але в них просто іншого вибору немає", — додав міський голова.

Нагадаємо, росіяни на тимчасово окупованих територіях почали ставити штампи на українські свідоцтва про народження дітей, які засвідчують, що вони громадяни РФ.

Також зазначимо, що частина українців в окупованому Енергодарі досі відмовляється отримувати російські паспорти.