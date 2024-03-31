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В Енергодарі досі є люди, що не отримали російські паспорти — мер міста розказав, як вони живуть

31 березня 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
В Енергодарі досі є люди, що не отримали російські паспорти — мер міста розказав, як вони живуть
Паспорти України та РФ. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Частина українців в тимчасово окупованому Енергодарі досі відмовляється отримувати російські паспорти. За таку непокору їм відмовляються надавати медичну допомогу — навіть дітям та пенсіонерам. 

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов. 

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Паспортизація в Енергодарі

Паспортизація в Енергодарі триває ледь не з першого дня окупації, але досі лишаються люди, що, попри погрози та примус, відмовляються отримувати паспорт країни-агресорки. 

"Вони не можуть виїхати з певних причин — або там після катівень вони перебувають без документів та із забороною виїзду, або доглядають за літніми батьками, які за станом здоровʼя не можуть виїхати. Проукраїнська позиція є. Тому вони не отримують російські паспорти й досі тримаються", — розповів Дмитро Орлов. 

Тим часом окупанти досі не надають жодних медичних послуг людям без російських паспортів, і виключень немає. Навіть невідкладну допомогу отримати неможливо. Дітям і пенсіонерам відмовляють також. 

"Щодо забезпечення медикаментами також критична ситуація. Щодо харчових продуктів — більш-менш стабільно, порівняно з іншими сферами забезпечення, бо регіон такий, більш аграрний, то, скажімо так, є можливість забезпечити хоча б самих себе харчовими продуктами", — додав міський голова. 

Нагадаємо, внаслідок російської ракетної атаки вранці 22 березня відключилася зовнішня лінія, яка з'єднує ЗАЕС з енергосистемою України.

Однак, на щастя, українські енергетики відновили лінію живлення протягом кількох годин.

російські паспорти
Запорізька область
паспорти
Енергодар
окупація

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