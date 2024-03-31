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В Энергодаре до сих пор есть люди без российских паспортов — мэр города рассказал, как они живут

31 марта 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
В Энергодаре до сих пор есть люди без российских паспортов — мэр города рассказал, как они живут
Паспорта Украины и РФ. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Часть украинцев во временно оккупированном Энергодаре по-прежнему отказывается получать российские паспорта. За такое неповиновение им отказываются оказывать медицинскую помощь — даже детям и пенсионерам.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

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Паспортизация в Энергодаре

Паспортизация в Энергодаре продолжается чуть ли не с первого дня оккупации, но до сих пор остаются люди, которые, несмотря на угрозы и принуждение, отказываться получать паспорт страны-агрессора.

"Они не могут выехать по определенным причинам — либо там после пыточных они находятся без документов и с запретом выезда, либо ухаживают за пожилыми родителями, которые по состоянию здоровья не могут уехать. Проукраинская позиция есть. Поэтому они не получают российские паспорта и до сих пор держатся", — рассказал Дмитрий Орлов.

Между тем оккупанты до сих пор не оказывают никаких медицинских услуг людям без российских паспортов, и исключений нет. Даже неотложную помощь получить невозможно. Детям и пенсионерам отказывают тоже.

"По обеспечению медикаментами также критическая ситуация. По продуктам питания — более или менее стабильно, по сравнению с другими сферами обеспечения, потому что регион такой, более аграрный, то, скажем так, есть возможность обеспечить хотя бы себя продуктами питания", — добавил городской голова.

Напомним, в результате российской ракетной атаки утром 22 марта отключилась внешняя линия, соединяющая ЗАЭС с энергосистемой Украины.

Однако, к счастью, украинские энергетики возобновили линию питания в течение нескольких часов.

российские паспорта
Запорожская область
паспорта
Энергодар
оккупация

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