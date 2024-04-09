Обязательные медицинские страховки — новый этап российской интеграции в Новой Каховке

Новая Каховка. Фото: google.com

Во временно оккупированной Новой Каховке оккупанты вводят обязательное медицинское страхование, в частности, для пенсионеров. По словам местных, речь идет о бесплатном предоставлении медицинских услуг.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко.

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Медицинское обслуживание в Новой Каховке теперь будет доступно только для тех, кто оформит российскую медицинскую страховку.

"Медицинские страховки тоже в обязательном порядке. Пенсию получают те, кто уже получил удостоверение пенсионера России. А кто получил медицинский страховой полис, тот лечится, даже, как мне было сказано, бесплатно", — сообщил Владимир Коваленко.

И, конечно, остается основное условие для получения каких-либо выплат, услуг или помощи — наличие паспорта страны-агрессорки.

"Меня очень тревожит, что интеграция набирает такое нежелательное, но безвыходное направление для тех людей, которые там остались. Это, как правило, люди старшего поколения, но у них просто другого выбора нет", — добавил городской голова.

Напомним, россияне на временно оккупированных территориях начали ставить штампы на украинские свидетельства о рождении детей, удостоверяющих, что они граждане РФ.

Также отметим, что часть украинцев в оккупированном Энергодаре до сих пор отказывается получать российские паспорта.