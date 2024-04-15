Жители Новой Каховки больше 2 лет не платят за коммуналку, — мэр города

Здание городской администрации в Новой Каховке. Фото: росСМИ

Во временно оккупированной Новой Каховке людей не заставляют платить за коммунальные услуги. Такая "акция" действует уже более 2 лет — с самого дня захвата города россиянами.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко.

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Когда оккупанты захватили Новую Каховку, коммунальные услуги сделали временно бесплатными. Так называемые власти не требовали местных платить за воду, газ, электроэнергию и прочее.

Таким образом, россияне будто пытались склонить на свою сторону местное население, сообщил Владимир Коваленко. Такая "акция" проводилась и в других оккупированных городах, однако в большинстве населенных пунктов оплату за коммунальные услуги со временем вернули.

Новая Каховка уже больше двух лет остается с бесплатной коммуналкой. Пока что это возможно за счет дотаций от России.

Напомним, ранее оккупационные власти города планировали обязать жителей Новой Каховки заключать договоры на поставку света, газа и воды.

Однако до конкретных действий пока не дошло, так что коммунальные услуги остаются бесплатными на неопределенный период.