Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Жители Новой Каховки больше 2 лет не платят за коммуналку, — мэр города arrow

Жители Новой Каховки больше 2 лет не платят за коммуналку, — мэр города

15 апреля 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Жители Новой Каховки больше 2 лет не платят за коммуналку, — мэр города
Здание городской администрации в Новой Каховке. Фото: росСМИ
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Во временно оккупированной Новой Каховке людей не заставляют платить за коммунальные услуги. Такая "акция" действует уже более 2 лет — с самого дня захвата города россиянами.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко.

Читайте также:

Два года бесплатной коммуналки

Когда оккупанты захватили Новую Каховку, коммунальные услуги сделали временно бесплатными. Так называемые власти не требовали местных платить за воду, газ, электроэнергию и прочее.

Таким образом, россияне будто пытались склонить на свою сторону местное население, сообщил Владимир Коваленко. Такая "акция" проводилась и в других оккупированных городах, однако в большинстве населенных пунктов оплату за коммунальные услуги со временем вернули.

Новая Каховка уже больше двух лет остается с бесплатной коммуналкой. Пока что это возможно за счет дотаций от России.

Напомним, ранее оккупационные власти города планировали обязать жителей Новой Каховки заключать договоры на поставку света, газа и воды.

Однако до конкретных действий пока не дошло, так что коммунальные услуги остаются бесплатными на неопределенный период.

коммунальные услуги
деньги
оккупанты
оккупация
Новая Каховка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины