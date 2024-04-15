Жители Новой Каховки больше 2 лет не платят за коммуналку, — мэр города
Во временно оккупированной Новой Каховке людей не заставляют платить за коммунальные услуги. Такая "акция" действует уже более 2 лет — с самого дня захвата города россиянами.
Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко.
Два года бесплатной коммуналки
Когда оккупанты захватили Новую Каховку, коммунальные услуги сделали временно бесплатными. Так называемые власти не требовали местных платить за воду, газ, электроэнергию и прочее.
Таким образом, россияне будто пытались склонить на свою сторону местное население, сообщил Владимир Коваленко. Такая "акция" проводилась и в других оккупированных городах, однако в большинстве населенных пунктов оплату за коммунальные услуги со временем вернули.
Новая Каховка уже больше двух лет остается с бесплатной коммуналкой. Пока что это возможно за счет дотаций от России.
Напомним, ранее оккупационные власти города планировали обязать жителей Новой Каховки заключать договоры на поставку света, газа и воды.
Однако до конкретных действий пока не дошло, так что коммунальные услуги остаются бесплатными на неопределенный период.
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