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Круглосуточные обстрелы, паспортизация и пустые улицы — как живут люди в Новой Каховке

13 июня 2024 05:56
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Как сейчас живут украинцы в Новой Каховке
Знак въезда в Новую Каховку. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Обстрелы в Новой Каховке слышны круглосуточно — ракеты летят по двум ключевым направлениям. Между тем, на улицах города практически нет людей, ведь те боятся попадаться на глаза оккупантам.

О жизни в Новой Каховке рассказал для Новини.LIVE мэр города Владимир Коваленко.

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Паспортизация

Ранее россияне объявляли, что до июня 2024 жителям Новой Каховки необходимо получить российские документы. Но сейчас этот срок продлили до конца года.

"Чтобы стало понятно — или ты являешься гражданином России, раз получил паспорт, или ты получаешь статус иностранного гражданина с соответствующими последствиями", — сказал Владимир Коваленко.

Российские документы уже получили большинство жителей города, ведь без них просто невозможно получить никаких услуг, даже экстренной медицинской помощи.

Обстрелы

Гул ракет и дронов и звуки взрывов в Новой Каховке раздаются почти круглосуточно.

"Идешь по городу — и больше смотришь в небо, а не на землю, потому что дронов масса — контролируется территория. В городе слышат этот гул постоянный очень часто", — сообщил мэр города.

Обстрелы идут по двум направлениям:

  • на левый берег Днепра — район Крынок, граница Новокаховской общины,
  • на правый берег Днепра — Каменка, Козацкое, Борислав и т. д.

"Но стреляют не из самого города, а из-за его пределов, потому что технические средства враг переместил в глубину от Днепра, от линии фронта", — добавляет Владимир.

Медицина

Кроме того, что без российского паспорта невозможно получить медицинскую помощь, так даже при его наличии многие услуги вообще недоступны в городе.

"Практически в городе нельзя получить какую-либо медицинскую помощь, потому что нет даже лаборатории, чтобы сдать анализ крови. Это все откладывается из-за того, что город на линии фронта", — рассказал мэр Новой Каховки.

Также оккупанты начали внедрять обязательные российские медицинские страховки как следующий этап интеграции населения в Россию.

Жизнь в городе

"Жизнь, если можно ее назвать жизнью, в более глубинной территории — район Скадовска, Геническа — она абсолютно отличается от той жизни, которая есть в Новой Каховке. Два часа жизни условно есть, пока выбежал с 09:30 до 11:30 на рынок, а дальше все умерло, как склеп в пустыне Египта — никого нет, ничего нет, можно с ума сойти", — сообщил Владимир Коваленко.

Люди боятся лишний раз выходить из своих домов, чтобы не встретить оккупантов. Кроме того, местным трудно доверять друг другу, поскольку никогда не знаешь, кто может оказаться коллаборантом.

"Откровенных разговоров нет. Жалуются, что воды на дачах нет, что вода в колодцах упала после подрыва Каховского водохранилища, и все", — добавил городской голова.

Напомним, жители Новой Каховки больше 2 лет не платят за коммунальные услуги — россияне до сих пор не вернули тарифы.

Тем временем "Укргидроэнерго" завершило проект временного сооружения на месте Каховской ГЭС.

обстрелы
Новая Каховка
российские паспорта
оккупация
Херсонская область

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