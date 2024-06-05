Укргідроенерго завершило проєкт тимчасової споруди на місці Каховської ГЕС

Каховська ГЕС. Фото: УНІАН

ПрАТ "Укргідроенерго" завершило підготовку проєкту будівництва тимчасової гідроспоруди на місці зруйнованої російськими військами Каховської гідроелектростанції. Рішення було прийняте рік тому.

Про це повідомив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота під час загальнонаціонального марафону "Єдині новини".

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Сирота нагадав, що рік тому Кабінет Міністрів прийняв рішення про розробку проєкту для тимчасового з'єднання лівого та правого берегів Херсонщини та зупинки спрацювання водосховища.

"Такі проєкти тимчасових гідроспоруд уже готові до реалізації", — зазначив Сирота.

Він підкреслив, що наразі гідроенергетики очікують деокупації територій, щоб приступити до будівельних робіт.

Сирота також звернув увагу на те, що наслідки підриву Каховської ГЕС з часом будуть тільки погіршуватися, особливо в частині забезпечення водою для сільського господарства на півдні України та для промисловості.

Раніше начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі Ранок.LIVE оцінив ймовірність заходу ДРГ на територію Каховського водосховища.

Крім того, еколог розповів, що берег колишнього Каховського водосховища тепер вкритий мушлями, а з висохлого ґрунту проросла біла верба.