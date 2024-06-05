Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Укргідроенерго завершило проєкт тимчасової споруди на місці Каховської ГЕС arrow

Укргідроенерго завершило проєкт тимчасової споруди на місці Каховської ГЕС

5 червня 2024 15:25
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Укргідроенерго завершило проєкт тимчасової споруди на місці Каховської ГЕС
Каховська ГЕС. Фото: УНІАН
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

ПрАТ "Укргідроенерго" завершило підготовку проєкту будівництва тимчасової гідроспоруди на місці зруйнованої російськими військами Каховської гідроелектростанції. Рішення було прийняте рік тому.

Про це повідомив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота під час загальнонаціонального марафону "Єдині новини".

Читайте також:

Тимчасова споруда на місці Каховської ГЕС — що відомо

Сирота нагадав, що рік тому Кабінет Міністрів прийняв рішення про розробку проєкту для тимчасового з'єднання лівого та правого берегів Херсонщини та зупинки спрацювання водосховища. 

"Такі проєкти тимчасових гідроспоруд уже готові до реалізації", — зазначив Сирота.

Він підкреслив, що наразі гідроенергетики очікують деокупації територій, щоб приступити до будівельних робіт.

Сирота також звернув увагу на те, що наслідки підриву Каховської ГЕС з часом будуть тільки погіршуватися, особливо в частині забезпечення водою для сільського господарства на півдні України та для промисловості.

Раніше начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі Ранок.LIVE оцінив ймовірність заходу ДРГ на територію Каховського водосховища.

Крім того, еколог розповів, що берег колишнього Каховського водосховища тепер вкритий мушлями, а з висохлого ґрунту проросла біла верба. 

законопроєкт
Каховська ГЕС
Нова Каховка
війна в Україні
Укренерго

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня