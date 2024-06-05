Укргидроэнерго завершило проект временного сооружения на месте Каховской ГЭС

Каховская ГЭС. Фото: УНИАН

ЧАО "Укргидроэнерго" завершило подготовку проекта строительства временного гидросооружения на месте разрушенной российскими войсками Каховской гидроэлектростанции. Решение было принято годом ранее.

Об этом сообщил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота во время общенационального марафона "Єдині новини".

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Сирота напомнил, что год назад Кабинет Министров принял решение о разработке проекта для временного соединения левого и правого берегов Херсона и остановки срабатывания водохранилища.

"Такие проекты временных гидросооружений уже готовы к реализации", — отметил Сирота.

Он подчеркнул, что сейчас гидроэнергетики ожидают деоккупации территорий, чтобы приступить к строительным работам.

Сирота также обратил внимание, что последствия подрыва Каховской ГЭС со временем будут только ухудшаться, особенно в части обеспечения водой для сельского хозяйства на юге Украины и для промышленности.

Ранее начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОВ Александр Толоконников в эфире Ранок.LIVE оценил вероятность мероприятия ДРГ на территорию Каховского водохранилища.

Кроме того, эколог рассказал, что берег бывшего Каховского водохранилища теперь покрыт ракушками, а из высохшей почвы проросла белая ива.