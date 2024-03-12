Центр економічної стратегії підрахував кількість біженців, які можуть не повернутися додому

Українські біженці. Фото: news.uaportal.com

Станом на кінець січня 2024 року внаслідок війни приблизно 4,9 мільйона українців перебувають за кордоном. Існує ймовірність, що близько 2,3 мільйона осіб можуть не повернутися до України.

Про це повідомив Центр економічної стратегії у вівторок, 12 березня.

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Подробиці дослідження

Від початку 2022 року фахівці ЦЕС аналізують ситуацію з українськими біженцями та оцінюють, як їхня відсутність впливає на економіку країни. За цей період було опубліковано два звіти, які висвітлюють кількість біженців, їхнє життя за межами України та умови, необхідні для їх повернення.

На кінець січня 2024 року дані центру показують, що через військові дії за кордоном перебуває приблизно 4,9 мільйона українців. Серед них переважають жінки та діти.

У Європі найбільше українських біженців проживає в Німеччині (30%) та Польщі (22%). За межами Європи, США прийняли 280 тисяч осіб, Великобританія — 253,2 тисячі, а Канада — 210,2 тисячі українців.

Щодо правового статусу, багато країн зменшують фінансування на підтримку біженців порівняно з початком конфлікту.

Майбутнє тимчасового захисту українців може бути оптимізовано шляхом надання їм права на вільний рух та вибір місця проживання, подібно до прав громадян ЄС.

Згідно з прогнозами ЦЕС, від 1,4 до 2,3 мільйона українців можуть не повернутися до України.

Основні рекомендації для заохочення повернення українців

співпраця з ЄС для повернення після війни;

прискорена відбудова постраждалих областей;

підтримка осіб з постраждалих та окупованих територій;

розвиток партнерства між бізнесом та державою;

збільшення ресурсів для комунікації з громадянами за кордоном;

полегшення інтеграції дітей у навчальні заклади України та вступу випускників до українських вищих навчальних закладів;

забезпечення права на вільний рух та вибір місця проживання для українських біженців, подібно до громадян ЄС.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли кількість українських біженців, які планують повернутись додому, згідно з опитуванням ООН.

Раніше ми писали, що у Нідерландах українських біженців хочуть зобов'язати платити по 350 євро щомісяця.