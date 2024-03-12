Центр экономической стратегии подсчитал количество беженцев, которые могут не вернуться домой

Украинские беженцы. Фото: news.uaportal.com

По состоянию на конец января 2024 года в результате войны примерно 4,9 миллиона украинцев находятся за границей. Есть вероятность, что около 2,3 миллиона человек могут не вернуться в Украину.

Об этом сообщил Центр экономической стратегии во вторник, 12 марта.

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Подробности исследования

С начала 2022 года специалисты ЦЭС анализируют ситуацию с украинскими беженцами и оценивают, как их отсутствие влияет на экономику страны. За этот период было опубликовано два отчета, освещающих количество беженцев, их жизнь за пределами Украины и условия, необходимые для их возвращения.

На конец января 2024 года данные центра показывают, что из-за военных действий за границей находится примерно 4,9 миллиона украинцев. Среди них преобладают женщины и дети.

В Европе больше всего украинских беженцев проживает в Германии (30%) и Польше (22%). За пределами Европы, США приняли 280 тысяч человек, Великобритания – 253,2 тысячи, а Канада – 210,2 тысячи украинцев.

Относительно правового статуса многие страны уменьшают финансирование в поддержку беженцев по сравнению с началом конфликта.

Будущая временная защита украинцев может быть оптимизирована путем предоставления им права на свободное движение и выбор места жительства, подобно правам граждан ЕС.

Согласно прогнозам ЦЭС, от 1,4 до 2,3 миллиона украинцев могут не вернуться в Украину.

Основные рекомендации по поощрению возвращения украинцев

сотрудничество с ЕС для возвращения после войны;

ускоренное восстановление пострадавших областей;

поддержка лиц с пострадавших и оккупированных территорий;

развитие партнерства между бизнесом и государством;

увеличение ресурсов для коммуникации с гражданами за границей;

облегчение интеграции детей в учебные заведения Украины и поступления выпускников в украинские высшие учебные заведения;

обеспечение права на свободное движение и выбор места жительства для украинских беженцев, подобно гражданам ЕС.

Напомним, что ранее мы сообщали количество украинских беженцев, которые планируют вернуться домой, согласно опросу ООН.

Ранее мы писали, что в Нидерландах украинских беженцев хотят обязать платить по 350 евро ежемесячно.