ЦАХАЛ виводить війська з півдня Сектора Гази — яка причина

Війська Ізраїлю в Секторі Гази. Фото: AP

Армія оборони Ізраїлю в неділю, 7 квітня, заявила про виведення своїх військ з півдня Сектора Гази. Бійці ЦАХАЛу покинули місто Хан-Юніс, яке вважається важливою базою бойовиків ХАМАСу.

Про це пише DW.

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"98-а дивізія завершила свою місію в Хан-Юнісі", — йдеться в заяві.

Зазначається, що ЦАХАЛ покинув цю частину Сектора Гази, аби "відновити сили і підготуватися до подальших операцій".

У самому ж Секторі Гази продовжують залишатися "значні сили" армії Ізраїлю, які будуть "берегти свободу дій та здатність проводити точні операції на основі розвідувальних даних".

Водночас постає питання, чи означає це "важливий перелом" у війні проти ХАМАСу, чи це є новим проміжним етапом на шляху до ймовірної операції в місті Рафах.

За словами ізраїльського експерта з питань безпеки Омера Дострі, виведення військ — суто тактичний крок і не означає близькість до завершення війни.

А речник Ради нацбезпеки при Білому домі США Джон Кірбі вважає, що це відбувається для того, аби ЦАХАЛ міг "відпочити і переоснаститися".

Раніше у матеріалі Новини.LIVE ми писали про підсумки, втрати та перспективи Ізраїлю після пів року війни з ХАМАСом.

Також через загрозу ризику збройного нападу Ірану армія оборони Ізраїлю оголосила про припинення всіх відпусток для солдатів, які служать у бойових частинах.