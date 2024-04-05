Байден пригрозив Нетаньяху за дії Ізраїлю у Секторі Гази

Джо Байден та Біньямін Нетаньяху. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден попередив ізраїльського лідера Біньяміна Нетаньяху у тому, що Сполучені Штати можуть змінити свою позицію щодо війни на Близькому Сході. Це станеться у тому випадку, якщо єврейська держава не вживатиме заходів для запобігання жертв серед цивільних у Газі.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

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"Він чітко дав зрозуміти, що політика США щодо Гази буде визначатися нашою оцінкою негайних дій Ізраїлю щодо цих кроків", — сказали у Білому домі за результатами телефонної розмови Байдена та Нетаньяху.

За даними ЗМІ, це перший випадок, коли Байден виявив готовність переглянути свою політику щодо Ізраїлю.

Зазначається, що США змінює риторику через погіршення гуманітарної ситуація і численні цивільні жертви в зоні операції, яку проводить ізраїльська армія ЦАХАЛ. Також ймовірною причиною стали наміри Ізраїлю вторгнутися в південне місто Гази Рафах. Там, як відомо, близько 1,5 мільйона палестинців перебувають у жахливих умовах після втечі звідти за наказом Ізраїлю.

За словами координатора Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джона Кірбі, Байден хоче побачити збільшення гуманітарної допомоги, відкриття додаткових пунктів пропуску та зменшення насильства проти мирних жителів.

Водночас попри попередження, Вашингтон точно не сказав, чи припинятиме військову допомогу Ізраїлю.

Нагадаємо, днями в ЗМІ повідомили, що Іран може напасти Ізраїль протягом найближчих діб.

До слова, громадяни Ізраїлю вийшли на чотириденні протести в Єрусалимі, вимагаючи відставки уряду прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу та проведення дострокових виборів у країні.