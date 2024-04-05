Байден пригрозил Нетаньяху за действия Израиля в секторе Газа

Джо Байден и Биньямин Нетаньяху. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден предупредил израильского лидера Биньямина Нетаньяху о том, что Соединенные Штаты могут изменить свою позицию по поводу войны на Ближнем Востоке. Это произойдет в том случае, если еврейское государство не будет принимать меры по предотвращению жертв среди гражданских в Газе.

Об этом сообщает издание The Washington Post.

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"Он четко дал понять, что политика США по Газе будет определяться нашей оценкой немедленных действий Израиля по поводу этих шагов", — сказали в Белом доме по результатам телефонного разговора Байдена и Нетаньяху.

По данным СМИ, это первый случай, когда Байден выразил готовность пересмотреть свою политику по поводу Израиля.

Отмечается, что США меняет риторику из-за ухудшения гуманитарной ситуации и многочисленных гражданских жертв в зоне операции, которую проводит израильская армия ЦАХАЛ. Также вероятной причиной стали намерения Израиля вторгнуться в южный город Газы Рафах. Там, как известно, около 1,5 миллионов палестинцев находятся в ужасных условиях после бегства оттуда по приказу Израиля.

По словам координатора Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, Байден хочет увидеть увеличение гуманитарной помощи, открытие дополнительных пунктов пропуска и уменьшение насилия против мирных жителей.

В то же время, несмотря на предупреждение, Вашингтон точно не сказал, будет ли прекращать военную помощь Израилю.

Напомним, на днях в СМИ сообщили, что Иран может напасть Израиль в ближайшие сутки.

К слову, граждане Израиля вышли на четырехдневные протесты в Иерусалиме, требуя отставки правительства премьер-министра Беньямина Нетаньяху и проведения досрочных выборов в стране.