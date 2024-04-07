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ЦАХАЛ выводит войска с юга Сектора Газа — какая причина

7 апреля 2024 20:24
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
ЦАХАЛ выводит войска с юга Сектора Газа — какая причина
Войска Израиля в Секторе Газа. Фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Армия обороны Израиля в воскресенье, 7 апреля, заявила о выводе своих войск с юга Сектора Газы. Бойцы ЦАХАЛа покинули город Хан-Юнис, который считается важной базой боевиков ХАМАСа.

Об этом пишет DW.

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"98-я дивизия завершила свою миссию в Хан-Юнисе", — говорится в заявлении.

Отмечается, что ЦАХАЛ покинул эту часть Сектора Газа, чтобы "восстановить силы и подготовиться к дальнейшим операциям".

В самом же Секторе Газа продолжают оставаться "значительные силы" армии Израиля, которые будут "сохранять свободу действий и способность проводить точные операции на основе разведывательных данных".

В то же время возникает вопрос, означает ли это "важный перелом" в войне против ХАМАСа, или это новый промежуточный этап на пути к вероятной операции в городе Рафах.

По словам израильского эксперта по безопасности Омера Достри, вывод войск — сугубо тактический шаг и не означает близость к завершению войны.

А представитель Совета нацбезопасности при Белом доме США Джон Кирби считает, что это происходит для того, чтобы ЦАХАЛ мог "отдохнуть и переоснаститься".

Ранее в материале Новини.LIVE мы писали об итогах, потерях и перспективах Израиля после полугода войны с ХАМАСом.

Также из-за угрозы вооруженного нападения Ирана армия обороны Израиля объявила о прекращении всех отпусков для солдат, которые служат в боевых частях.

Израиль
Сектор Газа
военные
Палестина

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