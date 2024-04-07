Війна в Ізраїлі – підсумки першого півріччя війни з Хамасом

Бойовики ХАМАС під час вторгнення до Ізраїлю. Фото: google.com

Півроку тому, 7 жовтня, в Ізраїлі сталася найбільша трагедія з часу заснування держави. Терористи Хамаса та інших угруповань, а потім і "мирні" жителі Гази, під прикриттям ураганних ракетних і мінометних обстрілів, прорвали кордон, проникли на територію держави, захопили контроль над прикордонними кібуцами і влаштували неймовірну різанину, вбивши 1200 осіб.

Усе це супроводжувалося невимовними звірствами, масовими зґвалтуваннями, обезголовленням жертв.

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Початок кривавої війни

Майже день знадобився ізраїльському керівництву та командуванню ЦАХАЛу, щоб оцінити масштаб того, що відбувається. Весь цей час на півдні військові на базах, поліцейські та добровольці, виявивши чудеса героїзму, вели бої з терористами, у тому числі на вулицях міст Сдерот та Офакім.

Бойовики Хамас у місті Сдерот. Фото: google.com

Зазначимо, для справедливості, масовий героїзм — це завжди свідчення масового провалу. Терористи зазнали тяжких втрат, але пристойній частині тих, хто прорвався, вдалося повернутися до Гази та вивезти із собою заручників, серед яких були маленькі діти. Ізраїльська армія розпочала масовані бомбардування анклаву. Операція дістала назву "Залізні мечі".

Водночас, на півночі ліванські терористи з руху "Хезболла" розпочали обстріл ізраїльської території, армія відповіла ударами з повітря та артилерійським обстрілом Південного Лівану. Всупереч очікуванням Хамаса "Хезболла" воліла не вплутуватися в пряме зіткнення з відмобілізованою ізраїльською армією, обмежившись дистанційним впливом.

Союзники

Можливо, вперше у своїй історії Ізраїль, котрий зазнав варварського нападу, отримав найширшу підтримку від Заходу і не тільки. Більшість цивілізованих країн висловили Єрусалиму своє співчуття.

Американці швидко та рішуче перебазували на Близький Схід дві авіаносні групи. Президент Байден попередив: будь-яка третя сторона, держава чи організація, яка спробує втрутитися в конфлікт на боці терористів, матиме справу з американським флотом. Це й стримало "Хезболлу" та її іранських кураторів від активніших дій.

Хід війни

У країні пройшла наймасовіша за всю історія мобілізація резервістів (викликано 300 тисяч осіб), армія почала розгортати свої частини за штатами воєнного часу. В Ізраїлі, вперше за 50 років було запроваджено стан війни.

Армія Ізраїлю. Фото: google.com

Через два тижні армія розпочала сухопутне вторгнення до Гази. Командуванню вдалося провести нестандартний маневр — частини увійшли до Гази не зі сходу на захід, як очікували терористи і де вони мали підготовку оборони, а вздовж моря, оточивши місто Газа. Після чого Сектор розсікли на дві частини лінією Карні-Нецарим і приступили до штурму міста.

ЦАХАЛ виявився готовим до важких вуличних боїв за умов щільної забудови. Втрати виявилися значно меншими за розрахункові. Маючи абсолютну перевагу у важкій зброї та у повітрі, після важких боїв ізраїльтяни буквально розчавили опір Хамаса та розгромили його батальйони на півночі анклаву.

Бойові дії перенесли до центру, але там вони мали обмежений характер, у таборах біженців Ель-Бурейдж, Нусейрат та Дір-ель-Балах досі залишаються два боєздатних батальйони терористів.

1 грудня 2023 року 98 дивізія розпочала бій за Хан-Юнес — це місто на півдні Сектора, де бої в основній фазі тривали більше трьох місяців і завершилися розгромом Бригади Хан-Юнеса.

На даний момент під контролем Хамаса залишається останнє місто в анклаві Рафіах. Операція там досі не розпочалася, багато експертів вважають, що це найбільша помилка, допущена керівництвом країни під час наземної кампанії.

Заручники

Загалом Хамас захопив 253 заручники, серед яких були громадяни багатьох інших держав (з подвійним громадянством та іноземці).

У полоні загинули щонайменше 50 із них, частину було викрадено вже мертвими (це з'ясувалося пізніше). Чотирьох заручниць Хамас повернув сам, добровільно, ще 105 (включно з іноземцями) повернулися в рамках першої угоди з обміну в листопаді 2023 року.

Трьох вдалося звільнити в ході силових операцій, ще троє загинули від вогню своїх же солдатів у Газі, коли намагалися вийти на позиції ізраїльських військових. Скільки зараз заручників живі — невідомо.

Заручники терористів Хамас. Фото: google.com

Нову угоду укласти не виходить — Хамас виставляє свідомо нездійсненні умови, головна з яких — припинення війни, Ізраїль відмовляється.

Перші підсумки

Через півроку війни можна підбити деякі підсумки, і для Ізраїлю вони звучать не дуже втішно.

Це вже найдовша війна в історії держави, не рахуючи війни за незалежність, але та все ж йшла в зовсім інших історичних умовах і обставинах.

Хамас справді зазнав тяжких втрат, більшість його підрозділів або знищені, або втратили боєздатність, але він, як і раніше, зберігає контроль над Рафіахом і над деякими іншими районами Гази. Чутливість до втрат у нього мінімальна.

Темпи кампанії, очевидно, знизилися і нагадують топтання на місці. Навіть на півночі анклаву періодично спалахують бойові дії, причому досить масштабні. Майже тиждень тривала повторна операція у лікарні "Шифа", під час якої армія знищила майже батальйон терористів. Ракетний обстріл хоч і сильно зменшився, але досі триває.

Міжнародний тиск досягає критичних величин і навіть вірні союзники американці заявляють про необхідність "щось змінювати", інакше зміниться їхня політика щодо Єрусалиму.

Олії у вогонь підлила історія з ударом по машинах благодійної організації WCK, внаслідок якого загинули 7 співробітників. Це викликало бурхливу реакцію Заходу з вимогами негайно припинити вогонь хоча б на якийсь час.

Мабуть, головний неприємний підсумок півроку війни — це те, що досі немає чіткого рішення, хто замінить Хамас після, немає чіткого плану, що робити після розгрому терористів. Це загрожує створити небезпечний вакуум, який негайно заповниться ними.

На півночі бойові дії носять так званий підпороговий характер, жодна зі сторін не висловлює бажання посилити ескалацію, але Ізраїль у гіршому становищі. На його території фактично створена буферна зона, північ обезлюдніла, збитки гігантські і поки що навіть незрозумілий тих масштаб.

Тим часом, втручання Ірану загрожує переростанням у велику регіональну війну, у якій Ізраїль, враховуючи американські вибори, взагалі може залишитися один проти всіх.