Война в Израиле - итоги первого полугодия войны с Хамасом

Боевики ХАМАС во время вторжения в Израиль. Фото: google.com

Полгода назад, 7 октября, в Израиле случилась самая большая трагедия со времени основания государства. Террористы Хамаса и других группировок, а потом и "мирные" жители Газы, под прикрытием ураганных ракетных и минометных обстрелов, прорвали границу, проникли на территорию государства, захватили контроль над приграничными кибуцами и устроили невообразимую резню, убив 1200 человек и около 300 захватив в заложники.

Все это сопровождалось неописуемыми зверствами, массовыми изнасилованиями, обезглавливанием жертв.

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Начало кровавой войны

Почти день понадобился израильскому руководству и командованию ЦАХАЛА, чтобы оценить масштаб происходящего. Все это время на юге военные на базах, полицейские и добровольцы, проявив чудеса героизма, вели бои с террористами, в том числе на улицах городов Сдерот и Офаким.

Боевики Хамас в городе Сдерот. Фото: google.com

Отметим, для справедливости, массовый героизм — это всегда свидетельство массового же провала. Террористы понесли тяжелые потери, но приличной части тех, кто прорвался, удалось вернуться в Газу и вывезти с собой заложников, среди которых были маленькие дети. Израильская армия начала массированные бомбардировки анклава. Операция получила название "Железные мечи".

Одновременно, на севере ливанские террористы из движения "Хезболла" начали обстрелы израильской территории, армия ответила ударами с воздуха и артиллерийскими обстрелами Южного Ливана. Вопреки ожиданиям Хамаса "Хезболла" предпочла не ввязываться в прямое столкновение с отмобилизованной израильской армией, ограничившись дистанционным воздействием.

Союзники

Возможно, впервые в своей истории Израиль, подвергшийся варварскому нападению, получил широчайшую поддержку от Запада и не только. Большинство цивилизованных стран высказали Иерусалиму свое сочувствие.

Американцы быстро и решительно перебазировали на Ближний Восток две авианосные группы. Президент Байден предупредил — любая третья сторона, государство или организация, которая попробует вмешаться в конфликт на стороне террористов, будет иметь дело с американским флотом. Это и удержало "Хезболлу" и ее иранских кураторов от более активных действий.

Ход войны

В стране прошла самая массовая за всю история мобилизация резервистов (призвано 300 тысяч человек), армия начала развертывать свои части по штатам военного времени, в Израиле, впервые за 50 лет было введено состояние войны.

Армия Израиля. Фото: google.com

Спустя две недели армия начала сухопутное вторжение в Газу. Командованию удалось провести нестандартный маневр — части вошли в Газу не с востока на запад, как ожидали террористы и где у них была подготовлена оборона, а вдоль моря, окружив город Газа. После чего сектор рассекли на две части по линии Карни-Нецарим и приступили к штурму города.

ЦАХАЛ оказался готов к тяжелым уличным боям в условиях плотной застройки. Потери оказались значительно меньше расчетных. Имея абсолютное преимущество в тяжелом оружии и в воздухе, после тяжелых боев израильтяне буквально раздавили сопротивление Хамаса и разгромили его батальоны на севере анклава.

Боевые действия перенесли в центр, но там они носили ограниченные характер, в лагерях беженцев Эль-Бурейдж, Нусейрат и Дир-эль-Балах до сих пор остаются два относительно боеспособных батальона террористов.

1 декабря 2023 года 98 дивизия начала сражение за Хан-Юнес — это город на юге сектора, где бои в основной фазе продолжались больше трех месяцев и завершились разгромом Бригады Хан-Юнеса.

На данный момент под контролем Хамаса остается последний город в анклаве — Рафиах. Операция там до сих пор не началась, многие эксперты полагают, что это самая большая ошибка, допущенная руководством страны в ходе наземной кампании.

Заложники

Всего Хамас захватил 253 заложника, среди которых были граждане многих других государств (с двойным гражданством и иностранцы).

В плену погибли минимум 50 из них, часть были похищены уже мертвыми (это выяснилось позднее). Четверых заложниц Хамас вернул сам, добровольно, еще 105 (включая иностранцев) вернулись в рамках первой сделки по обмену в ноября 2023 года.

Троих удалось освободить в ходе силовых операций, еще трое погибли от огня своих же солдат в Газе, когда пытались выйти на позиции израильских военных. Сколько сейчас заложников живы — неизвестно.

Заложники террористов Хамас. Фото: google.com

Новую сделку заключить не получается — Хамас выставляет заведомо невыполнимые условия, главное из которых — прекращение войны, Израиль отказывается.

Первые итоги

Спустя полгода войны можно подвести некоторые итоги, и для Израиля они звучат не очень утешительно.

Это уже самая длительная война в истории государства, не считая войны за независимость, но та, все же, шла в совершенно других исторических условиях и обстоятельствах.

Хамас действительно понес тяжелые потери, большая часть его подразделений либо уничтожены, либо утратили боеспособность, но он по-прежнему сохраняет контроль над Рафиахом и над некоторыми другими районами Газы. Чувствительность к потерям у него минимальная.

Темпы кампании очевидно снизились и напоминают топтание на месте. Даже на севере анклава периодически вспыхивают боевые действия, причем довольно масштабные. Почти неделю длилась повторная операция в больнице "Шифа", в ходе которой армия уничтожила почти батальон террористов. Ракетные обстрелы хоть и сильно уменьшились, но до сих пор продолжаются.

Международное давление достигает критических величин и даже верные союзники американцы, заявляют о необходимости "что-то менять", иначе изменится их политика по отношению к Иерусалиму.

Масла в огонь подлила история с ударом по машинам благотворительной организации WCK, в результате которого погибли 7 сотрудников. Это вызвало бурную реакцию Запада с требованиями немедленно прекратить огонь, хотя бы на время.

Пожалуй, главный неприятный итог полугода войны — это то, что до сих пор нет четкого решения, кто заменит Хамас после, нет ясного плана, что делать после разгрома террористов. Это сулит опасный вакуум, который немедленно заполнится ими же.

На севере боевые действия носят, так называемый, подпороговый характер, ни одна из сторон не высказывает желание усилить эскалацию, но Израиль в худшем положении. На его территории фактически создана буферная зона, север обезлюдел, убытки гигантские и пока даже непонятен тих масштаб.

Тем временем вмешательство Ирана грозит перерастанием в большую региональную войну, в которой Израиль, учитывая американские выборы, вообще может остаться один против всех.