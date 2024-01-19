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Три сусідні з Росію країни побудують на кордоні оборонні споруди

19 січня 2024 18:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Три сусідні з Росію країни побудують на кордоні оборонні споруди
Оборонні загородження. Ілюстративне фото: Delfi
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Три балтійські країни побудують оборонні споруди на кордоні з Росією та Білоруссю. Ешелонована лінія оборони складатиметься з 600 бункерів.

Про це повідомляє міноборони Естонії.

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"Сьогодні міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили концепцію будівництва протимобільних оборонних споруд на кордонах з Росією та Білоруссю", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що міністри країн підписали у Ризі відповідну угоду для стримування і в разі необхідності — захисту від військових загроз.

Там вважають, що війна Росії в Україні показала, що, окрім техніки, боєприпасів та живої сили, потрібні також фізичні оборонні споруди на кордоні, аби захиститися з першого метра.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур наголосив, що мета оборонних споруд — запобігти військовому конфлікту в регіоні.

"Ми робимо це для того, щоб жителі Естонії могли відчувати себе в безпеці, але якщо виникне найменший ризик, ми були б готові до різного розвитку подій більш оперативно", — зазначив він.

У міноборони країни додали, що концепція оборонних споруд поєднує превентивні і польові заходи безпеки. Елементи на місцевості підтримують діяльність підрозділів, що обороняються, на опорних пунктах, щоб зупинити агресивні дії противника.

Крім того, у мирний час на кордоні Естонії не розміщується вибухівка, колючий дріт або інші перешкоди. Замість цього створюється мережа бункерів, опорних пунктів і розподільчих ліній. Процес будівництва здійснюється у співпраці з місцевими громадами і за згодою землевласників.

Нагадаємо, що мирні жителі західних країн повинні готуватися до "всебічної війни" з Російською Федерацією. За словами очільника військового комітету НАТО Роба Бауера, Збройні сили вже готові до початку можливої війни, проте цивільні теж мають бути готові до ймовірного конфлікту, що вимагатиме значних змін в їхньому житті.

Також ми писали, що прем'єрка Естонії Кая Каллас наголосила, що Росія може напасти на НАТО, якщо країни Заходу не допомагатимуть Україні і вона програє війну. Однак в альянсі вважають, що ймовірність такого сценарію не дуже висока.

Литва
Естонія
Латвія
війна в Україні

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