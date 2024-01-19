Три соседние с Россией страны построят на границе оборонительные сооружения

Оборонительные заграждения. Иллюстративное фото: Delfi

Три балтийских страны построят оборонительные сооружения на границе с Россией и Белоруссией. Эшелонированная линия обороны будет состоять из 600 бункеров.

Об этом сообщает минобороны Эстонии.

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"Сегодня министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы одобрили концепцию строительства противомобильных оборонных сооружений на границах с Россией и Белоруссией", — говорится в сообщении.

Известно, что министры стран подписали в Риге соответствующее соглашение для сдерживания и в случае необходимости — защиты от военных угроз.

Там считают, что война России в Украине показала, что кроме техники, боеприпасов и живой силы нужны также физические оборонительные сооружения на границе, чтобы защититься с первого метра.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подчеркнул, что цель оборонных сооружений — предотвратить военный конфликт в регионе.

"Мы делаем это для того, чтобы жители Эстонии могли чувствовать себя в безопасности, но если возникнет малейший риск, мы были бы готовы к разному развитию событий более оперативно", — отметил он.

В минобороны страны добавили, что концепция оборонных сооружений объединяет превентивные и полевые меры безопасности. Элементы на местности поддерживают деятельность обороняемых подразделений на опорных пунктах, чтобы остановить агрессивные действия противника.

Кроме того, в мирное время на границе Эстонии не размещается взрывчатка, колючая проволока или другие препятствия. Вместо этого создается сеть бункеров, опорных пунктов и распределительных линий. Процесс строительства осуществляется в сотрудничестве с местными общинами и с согласия землевладельцев.

Напомним, что мирные жители западных стран должны готовиться к "всесторонней войне" с Российской Федерацией. По словам главы военного комитета НАТО Роба Бауэра, Вооруженные силы уже готовы к началу возможной войны, однако гражданские тоже должны быть готовы к вероятному конфликту, что потребует значительных изменений в их жизни.

Также мы писали, что премьер Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что Россия может напасть на НАТО, если страны Запада не будут помогать Украине и она проиграет войну. Однако в альянсе считают, что вероятность такого сценария не слишком высока.