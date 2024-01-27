Трамп закликав штати направити війська до кордону з Техасом

Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Експрезидент США Дональд Трамп втрутився у розбір між федеральним урядом та губернатором Техасу Грегом Ебботом. З поміж іншого, він закликав штати направити війська до південного кордону, щоб спробувати приборкати нелегальну імміграцію.

Про це пише Mother Jones Daily.

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Трамп співпрацює з губернатором Техасу

Як передає видання, Трамп почав працювати "пліч-о-пліч" з губернатором Техасу Грегом Ебботтом.

Він наполягає на тому, щоб усі охочі штати направили свою охорону до Техасу, щоб запобігти в'їзду нелегалів і вивести їх назад через кордон.

"Ті, кого Байден упустив, не повинні почуватися комфортно, бо вони підуть додому", — написав Трамп.

Що спільного у Трампа та Техасу

Жоден із них не відчуває себе суб'єктом верховенства закону, зазначає видання.

Напередодні у вівторок, 23 січня, Військове керівництво Техасу виступило із заявою в якій йдеться, що вона "продовжує утримувати лінію… щоб стримувати і запобігати незаконному проникненню".

Крім того, адміністрація Байдена надала Техасу термін до кінця сьогоднішнього дня, щоб надати прикордонному патрулю повний доступ до цього району.

"Союз Трампа з Ебботтом особливо напружений, оскільки, губернатор нещодавно сказав, що єдина причина, через яку чиновники Техасу не розстрілюють мігрантів, які перетинають кордон, полягає в тому, "що адміністрація Байдена звинуватить нас у вбивстві", — вказано у повідомленні.

Що відбувається у Техасі

Нагадаємо, губернатор штату Техас Грег Еббот оголосив, що кидає виклик адміністрації президента Джо Байдена та Верховному суду Сполучених Штатів. Він наказав силовикам Техасу взяти під контроль американо-мексиканський кордон та встановити ще більше колючого дроту для стримування міграції.

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена вважає "небезпечними" дії губернатора Техасу, який самовільно взяв під контроль кордон Техасу з Мексикою. Щоб підтримати його, більше десяти штатів відправили свої Національні гвардії у Техас.