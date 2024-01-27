Трамп призвал штаты направить войска к границе с Техасом

Экспрезидент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Экспрезидент США Дональд Трамп вмешался в разбор между федеральным правительством и губернатором Техаса Грегом Эбботом. Среди прочего, он призвал штаты направить войска на южную границу, чтобы попытаться обуздать нелегальную иммиграцию.

Об этом пишет Mother Jones Daily.

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Как передает издание, Трамп начал работать "бок о бок" с губернатором Техаса Грегом Эбботтом.

Он настаивает на том, чтобы все желающие штаты направили свою охрану в Техас, чтобы предотвратить въезд нелегалов и вывести их обратно через границу.

"Те, кого Байден уронил, не должны чувствовать себя комфортно, потому что они пойдут домой", — написал Трамп.

Что общего в Трампа и Техаса

Ни один из них не чувствует себя субъектом верховенства закона, отмечает издание.

Накануне во вторник, 23 января, Военное руководство Техаса выступило с заявлением, в котором говорится, что оно "продолжает удерживать линию… чтобы сдерживать и предотвращать незаконное проникновение".

Кроме того, администрация Байдена предоставила Техасу срок до конца сегодняшнего дня, чтобы предоставить пограничному патрулю полный доступ в этот район.

"Союз Трампа с Эбботтом особенно напряжен, поскольку, губернатор недавно сказал, что единственная причина, по которой чиновники Техаса не расстреливают мигрантов, пересекающих границу, заключается в том, что администрация Байдена обвинит нас в убийстве", — говорится в сообщении.

Что происходит в Техасе

Напомним, губернатор штата Техас Грег Эббот объявил, что бросает вызов администрации президента Джо Байдена и Верховному суду Соединенных Штатов. Он приказал силовикам Техаса взять под контроль американо-мексиканскую границу и установить еще больше колючей проволоки для сдерживания миграции.

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена считает "опасными" действия губернатора Техаса , самовольно взявшего под контроль границу Техаса с Мексикой. Чтобы поддержать его, более десяти штатов отправили свои Национальные гвардии в Техас.