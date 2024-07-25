Трамп повідомив про деталі розмови з Зеленським

Дональд Трамп. Фото: AP

Кандидат в президенти США Дональд Трамп прокоментував свою останню телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленського. Він також звинуватив Джо Байдена у війні.

Про це він розповів в ефірі Fox news.

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"Президент Зеленський зателефонував мені, і ми добре поговорили. І я сказав, що ми маємо закінчити цю війну. Це (російська армія – Ред.) військова машина. Ви зіткнулися із військовою машиною. Це те, що вони роблять, – вони ведуть війни. Вони перемогли Гітлера. Вони перемогли Наполеона. І весняний наступ так і не відбувся. І я сказав, що у росіян мільйони мін та тисячі армійських танків. Я сказав, що ми маємо закінчити цю війну. Багато росіян було вбито, але багато українців було вбито. Це повний безлад. Цього не мало статися. Байден не повинен був допустити цього", — заявив Трамп.

Він також зазначив, що Путін наважився напасти на Україну через дві причини: зростання цін на паливо, що дало Росії фінансові можливості, і вихід американських військ з Афганістану.

Нагадаємо, раніше Трамп розповів про телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським. Він пообіцяв сприяти закінченню війни в Україні.

Також ми писали, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів про "мирний план" Дональда Трампа. Він планує врегулювати війну України проти Росії.