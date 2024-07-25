Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Трамп назвав причини, через які Путін наважився на війну з Україною — деталі розмови з Зеленським arrow

Трамп назвав причини, через які Путін наважився на війну з Україною — деталі розмови з Зеленським

25 липня 2024 19:35
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Трамп повідомив про деталі розмови з Зеленським
Дональд Трамп. Фото: AP
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Кандидат в президенти США Дональд Трамп прокоментував свою останню телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленського. Він також звинуватив Джо Байдена у війні. 

Про це він розповів в ефірі Fox news.

Читайте також:

Трамп про розмову з Зеленським

"Президент Зеленський зателефонував мені, і ми добре поговорили. І я сказав, що ми маємо закінчити цю війну. Це (російська армія – Ред.) військова машина. Ви зіткнулися із військовою машиною. Це те, що вони роблять, – вони ведуть війни. Вони перемогли Гітлера. Вони перемогли Наполеона. І весняний наступ так і не відбувся. І я сказав, що у росіян мільйони мін та тисячі армійських танків. Я сказав, що ми маємо закінчити цю війну. Багато росіян було вбито, але багато українців було вбито. Це повний безлад. Цього не мало статися. Байден не повинен був допустити цього", — заявив Трамп.

Він також зазначив, що Путін наважився напасти на Україну через дві причини: зростання цін на паливо, що дало Росії фінансові можливості, і вихід американських військ з Афганістану.

Нагадаємо, раніше Трамп розповів про телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським. Він пообіцяв сприяти закінченню війни в Україні.

Також ми писали, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів про "мирний план" Дональда Трампа. Він планує врегулювати війну України проти Росії.

Володимир Зеленський війна Дональд Трамп Україна війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця