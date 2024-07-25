Трамп сообщил о деталях разговора с Зеленским

Дональд Трамп. Фото: AP

Кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал свой последний телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он также обвинил Джо Байдена в войне.

Об этом он рассказал в эфире Fox news.

Читайте также:

Трамп о разговоре с Зеленским

"Президент Зеленский позвонил мне по телефону, и мы хорошо поговорили. И я сказал, что мы должны закончить эту войну. Это военная машина (русская армия – Ред.). Вы столкнулись с военной машиной. Это то, что они делают – они ведут войны. Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. И весеннее наступление так и не произошло. И я сказал, что у россиян миллионы мин и тысячи армейских танков. Я сказал, что мы должны закончить эту войну. Многие россияне были убиты, но многие украинцы были убиты. Это полный беспорядок. Этого не должно произойти. Байден не должен был допустить этого", — заявил Трамп

Он также отметил, что Путин решился напасть на Украину по двум причинам: росту цен на топливо, что дало России финансовые возможности, и выход американских войск из Афганистана.

Напомним, ранее Трамп рассказал о телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он пообещал содействовать окончанию войны в Украине.

Также мы писали, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о "мирном плане" Дональда Трампа. Он намерен урегулировать войну Украины против России.