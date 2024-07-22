Джонсон прояснив, як Трамп планує завершити війну

Спікер Палати представників США Майк Джонсон. Фото: AP

Спікер Палати представників США Майк Джонсон пояснив, як Дональд Трамп планує завершити війну в Україні. Він також розповів, чому адміністрації Байдена не вдалося цього зробити.

Про це він розповів в ефірі ABC News у понеділок, 22 липня.

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Джонсон акцентував увагу на обіцянці Дональда Трампа припинити війну в Україні протягом доби, якщо той виграє президентські вибори в США. Спікер висловив переконання, що Трамп здатен виконати цю обіцянку.

Джонсон підкреслив, що Трамп завершить конфлікт, проявивши рішучість, якої, на його думку, не вистачає Джо Байдену протягом його президентства.

"Президент Трамп може зробити телефонний дзвінок і висунути погрози та вимоги супротивникам у всьому світі, на які вони звертають увагу, тому що вони певним чином бояться його. У цьому його справжня цінність", — заявив спікер Палати представників США.

Він зазначив, що саме недостатня рішучість і слабкість поточної адміністрації відкрили шлях для дій противників.

Нагадаємо, Трамп розповів про телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським. Він пообіцяв сприяти закінченню війни в Україні.

Також ми писали, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів про "мирний план" Дональда Трампа. Він планує врегулювати війну України проти Росії.