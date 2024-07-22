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Джонсон сообщил, как именно Трамп закончит войну в Украине

22 июля 2024 21:37
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Джонсон прояснил, как Трамп планирует завершить войну
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Фото: AP
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон объяснил, как Дональд Трамп намерен завершить войну в Украине. Он также рассказал, почему администрации Байдена не удалось этого сделать.

Об этом он рассказал в эфире ABC News в понедельник, 22 июля.

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Как Трамп планирует завершить войну

Джонсон акцентировал внимание на обещании Дональда Трампа прекратить войну в Украине в течение суток, если он выиграет президентские выборы в США. Спикер убежден, что Трамп способен выполнить это обещание.

Джонсон подчеркнул, что Трамп завершит конфликт, проявив решительность, которой, по его мнению, не хватает Джо Байдену во время его президентства.

"Президент Трамп может совершить телефонный звонок и выдвинуть угрозы и требования противникам во всем мире, на которые они обращают внимание, потому что они определенным образом боятся его. В этом его настоящая ценность", — заявил спикер Палаты представителей США.

Он отметил, что недостаточная решимость и слабость текущей администрации открыли путь для действий противников.

Напомним, Трамп рассказал о телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он пообещал содействовать окончанию войны в Украине.

Также мы писали, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о "мирном плане" Дональда Трампа. Он намерен урегулировать войну Украины против России.

США война Дональд Трамп Украина война в Украине

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