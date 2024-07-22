Джонсон прояснил, как Трамп планирует завершить войну

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Фото: AP

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон объяснил, как Дональд Трамп намерен завершить войну в Украине. Он также рассказал, почему администрации Байдена не удалось этого сделать.

Об этом он рассказал в эфире ABC News в понедельник, 22 июля.

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Джонсон акцентировал внимание на обещании Дональда Трампа прекратить войну в Украине в течение суток, если он выиграет президентские выборы в США. Спикер убежден, что Трамп способен выполнить это обещание.

Джонсон подчеркнул, что Трамп завершит конфликт, проявив решительность, которой, по его мнению, не хватает Джо Байдену во время его президентства.

"Президент Трамп может совершить телефонный звонок и выдвинуть угрозы и требования противникам во всем мире, на которые они обращают внимание, потому что они определенным образом боятся его. В этом его настоящая ценность", — заявил спикер Палаты представителей США.

Он отметил, что недостаточная решимость и слабость текущей администрации открыли путь для действий противников.

Напомним, Трамп рассказал о телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он пообещал содействовать окончанию войны в Украине.

Также мы писали, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о "мирном плане" Дональда Трампа. Он намерен урегулировать войну Украины против России.