Мирний план Трампа — Джонсон розкрив деталі

Кандидат в президенти США Дональд Трамп та колишній прем'єр Британії Борис Джонсон. Фото: facebook.com/borisjohnson

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів про "мирний план" Дональда Трампа. Він планує врегулювати війну України проти Росії.

Про це повідомляє BILD у понеділок, 22 липня.

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"Мирний план" Трампа

Джонсон каже, що план Трампа не має нічого спільного з думками багатьох європейців, які бояться, що він просто відмовиться від допомоги Україні в разі перемоги на виборах. За його словами, Трамп навпаки може навіть різко посилити підтримку України на початковому етапі.

"Не забувайте, що саме Трамп, а не Обама або Байден надав українцям протитанкову зброю "Джавелін", яка стала вирішальною в битві за Київ 2022 року", — сказав Джонсон.

Як перший крок Трамп разом з іншими очільниками західних країн міг би допомогти Україні отримати дозвіл на використання ракет ATACMS і Storm Shadow проти аеродромів на території Росії. Україна довгий час закликає Захід здійснити такий крок, але наразі Збройні сили України можуть атакувати лише окремі позиції в російських прикордонних регіонах за допомогою західної зброї.

Джонсон зазначив, що угода може мати такий вигляд:

"Росія повинна буде відступити до кордонів 24 лютого 2022 року, а Україна, відповідно, отримає назад усі окуповані території, крім Криму. Тоді Україна зможе вільно вступити до ЄС і НАТО, якщо Альянс буде до цього готовий".

Однак Україна повинна запровадити спеціальні закони про захист російської мови, що дозволило б владі РФ заявити про досягнення цілей "спецоперації".

Джонсон з оптимізмом дивиться на те, що республіканець зможе покласти край війні між Росією та Україною.

"Після розмови з Дональдом Трампом цього тижня я як ніколи переконаний, що у нього вистачить сил і мужності, щоб врятувати Україну, встановити мир і зупинити катастрофічне поширення конфлікту", — заявив Джонсон.

Нагадаємо, 17 липня Джонсон провів зустріч з Трампом. Вони обговорили війну в Україні.

Також Трамп розповів про телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським. Він пообіцяв сприяти закінченню війни в Україні.