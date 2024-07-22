Мирный план Трампа — Джонсон раскрыл детали

Кандидат в президенты США Дональд Трамп и бывший премьер Великобритании Борис Джонсон. Фото: facebook.com/borisjohnson

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о "мирном плане" Дональда Трампа. Он намерен урегулировать войну Украины против России.

Об этом сообщает BILD в понедельник, 22 июля.

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"Мирный план" Трампа

Джонсон говорит, что план Трампа не имеет ничего общего с мнениями многих европейцев, которые боятся, что он откажется от помощи Украине в случае победы на выборах. По его словам, Трамп, наоборот, может даже резко усилить поддержку Украины на начальном этапе.

"Не забывайте, что именно Трамп, а не Обама или Байден предоставил украинцам противотанковое оружие "Джавелин", которое стало решающим в битве за Киев в 2022 году", — сказал Джонсон.

Как первый шаг Трамп вместе с другими руководителями западных стран мог бы помочь Украине получить разрешение на использование ракет ATACMS и Storm Shadow против аэродромов на территории России. Украина долгое время призывает Запад осуществить такой шаг, но пока Вооруженные силы Украины могут атаковать только отдельные позиции в российских приграничных регионах с помощью западного оружия.

Джонсон отметил, что соглашение может выглядеть следующим образом:

"Россия должна будет отступить до границ 24 февраля 2022 года, а Украина, соответственно, получит обратно все оккупированные территории, кроме Крыма. Тогда Украина сможет свободно вступить в ЕС и НАТО, если альянс будет к этому готов".

Однако Украина должна ввести специальные законы о защите русского языка, что позволило бы властям РФ заявить о достижении целей "спецоперации".

Джонсон с оптимизмом смотрит на то, что республиканец сможет положить конец войне между Россией и Украиной.

"После разговора с Дональдом Трампом на этой неделе я как никогда убежден, что у него хватит сил и мужества, чтобы спасти Украину, установить мир и остановить катастрофическое распространение конфликта", — заявил Джонсон.

Напомним, 17 июля Джонсон провел встречу с Трампом. Они обсудили войну в Украине.

Также Трамп рассказал о телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он пообещал содействовать окончанию войны в Украине.