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Точка неповернення — метеорологи ООН оголосили червоний рівень небезпеки

20 березня 2024 08:39
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Точка неповернення — метеорологи ООН оголосили червоний рівень небезпеки
Медвідь на кризі. Фото ілюстративне: НАН України
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Всесвітня метеорологічна організація Організації об'єднаних націй оголосила червоний рівень небезпеки через глобальне потепління. У 2023 році середня температура досягла найвищого рівня за 174 роки ведення записів.

Про це повідомив Reuters у середу, 20 березня.

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За даними щорічного звіту Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) "Стан глобального клімату", у 2023 році середня температура досягла найвищого рівня за 174 роки ведення записів із відчутним відривом.

Також показники температури океану виявилися найвищими за останні 65 років. Понад 90% морів зазнавали спеки протягом року, що завдало шкоди продовольчим системам.

"Всесвітня метеорологічна організація оголошує червоний рівень тривоги. Те, що ми спостерігали у 2023 році, викликає особливе занепокоєння", — зазначила глава ВМО Селесте Сауло.

Вона наголосила, що океанська спека є вкрай небезпечною, оскільки вона майже незворотна і, скоріш за все, потребуватиме тисячоліть, аби ситуація нормалізувалася.

Окрім того, очільник відділу моніторингу клімату ВМО Омар Баддур упевнений, що існує "висока ймовірність" того, що 2024 рік встановить нові теплові рекорди.

Раніше ми розповідали, що Сполучені Штати та Японія є авторами резолюції Ради Безпеки ООН, яка закликає всі країни не розгортати та не розробляти ядерну зброю в космосі, оголосив у понеділок посол США. Проте Росія відхилила пропозицію, назвавши її політизованою та відірваною від реальності.

Оскільки наразі один з найграндіозніших планів людства — колонізувати Марс, вчені всебічно та ретельно вивчають Червону планету. Нещодавно було встановлено, що четверта планета Сонячної системи має досить сильний вплив на Землю й навіть здатна змінити її клімат. 

ООН
потепління
світ
небезпека
загроза

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