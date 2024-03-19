Людство не виживе — США та Японія хочуть заборонити ядерну зброю в космосі

Засідання Ради Безпеки ООН. Фото: REUTERS

Сполучені Штати та Японія є авторами резолюції Ради Безпеки ООН, яка закликає всі країни не розгортати та не розробляти ядерну зброю в космосі, оголосив у понеділок посол США. Проте Росія відхилила пропозицію, назвавши її політизованою та відірваною від реальності.

Про це повідомляє видання The Guardian.

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Заборона на ядерну зброю в космосі

Лінда Томас-Грінфілд, яка представляла США на засіданні Ради безпеки, підкреслила, що будь-яке розміщення ядерної зброї на орбіті було б неприйнятним та небезпечним. Це оголошення зроблено після того, як Білий дім підтвердив, що Росія має протисупутникову зброю, хоча ця зброя поки не є в експлуатації.

Міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава також підтримала ініціативу США, зауваживши, що під час холодної війни навіть глобальні суперники погодилися на мирний космос. Ця резолюція має забезпечити дотримання Договору про космос, укладеного приблизно 114 країнами, що забороняє розміщення ядерної зброї на орбіті чи іншій космічній території.

Проте Росія відхилила пропозицію, назвавши її політизованою та відірваною від реальності. Вона також заявила про відсутність наміру розміщувати ядерну зброю в космосі.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш поінформував раду, сказавши, що "геополітична напруженість і недовіра підвищили ризик ядерної війни до найвищої точки за десятиліття".

Він сказав, що фільм "Оппенгеймер" про Роберта Оппенгеймера, який керував американським проектом під час Другої світової війни, який розробив атомну бомбу, "переніс сувору реальність ядерного кінця світу в яскраве життя для мільйонів у всьому світі".

"Людство не може пережити продовження "Опенгеймера", – сказав глава ООН.

Нагадаємо, що Президент Франції Емманюель Макрон висловив думку про неприпустимість загроз з боку країн, які мають ядерний арсенал. На думку лідера Франції, такі дії є неприйнятними, особливо в контексті заяв російського лідера Володимира Путіна.

Також ми писали про те, що у Білому домі відреагували на погрози російського диктатора Володимира Путіна використати ядерну зброю. Там наголосили, що проінформували президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена щодо цього питання.