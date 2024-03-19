Человечество не выживет — США и Япония хотят запретить ядерное оружие в космосе

Заседание Совбеза ООН. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты и Япония являются авторами резолюции Совета Безопасности ООН, призывающей все страны не развертывать и не разрабатывать ядерное оружие в космосе, объявил в понедельник посол США. Однако Россия отклонила предложение, назвав его политизированным и оторванным от реальности.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Запрет ядерного оружия в космосе

Линда Томас-Гринфилд, представлявшая США на заседании Совета безопасности, подчеркнула, что любое размещение ядерного оружия на орбите было бы неприемлемо и опасно. Это объявление сделано после того, как Белый дом подтвердил, что у России есть противоспутниковое оружие, хотя это оружие пока не находится в эксплуатации.

Министр иностранных дел Японии Йоко Камикова также поддержала инициативу США, отметив, что во время холодной войны даже глобальные соперники согласились на мирный космос. Эта резолюция должна обеспечить соблюдение Договора о космосе, заключенного примерно 114 странами, запрещающего размещение ядерного оружия на орбите или другой космической территории.

Однако Россия отклонила предложение, назвав его политизированным и оторванным от реальности. Она также заявила об отсутствии намерения размещать ядерное оружие в космосе.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проинформировал совет, сказав, что "геополитическая напряженность и недоверие повысили риск ядерной войны до самой высокой точки за десятилетие".

Он сказал, что фильм "Оппенгеймер" о Роберте Оппенгеймере, руководившем американским проектом во время Второй мировой войны, разработавшем атомную бомбу, "перенес суровую реальность ядерного конца света в яркую жизнь для миллионов во всем мире".

"Человечество не может пережить продолжение "Опенгеймера", — сказал глава ООН.

Напомним, что Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил мнение о недопустимости угроз со стороны стран, имеющих ядерный арсенал. По мнению лидера Франции, такие действия неприемлемы, особенно в контексте заявлений российского лидера Владимира Путина.

Также мы писали о том, что в Белом доме отреагировали на угрозы российского диктатора Владимира Путина использовать ядерное оружие. Там подчеркнули, что проинформировали президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена по этому вопросу.