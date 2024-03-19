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Человечество не выживет — США и Япония хотят запретить ядерное оружие в космосе

19 марта 2024 08:28
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Человечество не выживет - США и Япония хотят запретить ядерное оружие в космосе
Заседание Совбеза ООН. Фото: REUTERS
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Соединенные Штаты и Япония являются авторами резолюции Совета Безопасности ООН, призывающей все страны не развертывать и не разрабатывать ядерное оружие в космосе, объявил в понедельник посол США. Однако Россия отклонила предложение, назвав его политизированным и оторванным от реальности.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Линда Томас-Гринфилд, представлявшая США на заседании Совета безопасности, подчеркнула, что любое размещение ядерного оружия на орбите было бы неприемлемо и опасно. Это объявление сделано после того, как Белый дом подтвердил, что у России есть противоспутниковое оружие, хотя это оружие пока не находится в эксплуатации.

Министр иностранных дел Японии Йоко Камикова также поддержала инициативу США, отметив, что во время холодной войны даже глобальные соперники согласились на мирный космос. Эта резолюция должна обеспечить соблюдение Договора о космосе, заключенного примерно 114 странами, запрещающего размещение ядерного оружия на орбите или другой космической территории.

Однако Россия отклонила предложение, назвав его политизированным и оторванным от реальности. Она также заявила об отсутствии намерения размещать ядерное оружие в космосе.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проинформировал совет, сказав, что "геополитическая напряженность и недоверие повысили риск ядерной войны до самой высокой точки за десятилетие".

Он сказал, что фильм "Оппенгеймер" о Роберте Оппенгеймере, руководившем американским проектом во время Второй мировой войны, разработавшем атомную бомбу, "перенес суровую реальность ядерного конца света в яркую жизнь для миллионов во всем мире".

"Человечество не может пережить продолжение "Опенгеймера", — сказал глава ООН.

Напомним, что Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил мнение о недопустимости угроз со стороны стран, имеющих ядерный арсенал. По мнению лидера Франции, такие действия неприемлемы, особенно в контексте заявлений российского лидера Владимира Путина.

Также мы писали о том, что в Белом доме отреагировали на угрозы российского диктатора Владимира Путина использовать ядерное оружие. Там подчеркнули, что проинформировали президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена по этому вопросу.

США
ООН
космос
Япония
ядерное оружие
Россия

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