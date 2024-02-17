ООН не втручається у розслідування збиття літака Іл-76 — в Україні спростували фейк РФ
Російські пропагандисти розповсюдили черговий фейк про те, що нібито Організація Об'єднаних Націй не втручається у розслідування про збиття російського літака Іл-76. В Україні спростували цю інформацію та вказали, що саме російський президент Володимир Путін не допускає представників ООН до місця авіатрощі Іл-76.
Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi.
Фейк росіян про те, що ООН не займається розслідуванням катастрофи Іл-76
Росіяни поширили дезінформацію про те, що ООН не займається справою про авіатрощу літака Іл-76, тому що в організації нібито розуміють неприємні наслідки розслідування для України. Таку інформацію розповсюджують російські ЗМІ з посиланням на першого заступника постпреда РФ.
Насправді ж, як пишуть у Spravdi, саме російське керівництво не допускає фахівців ООН до місця падіння літака. Кремль перешкоджає об'єктивному міжнародному розслідуванню.
"Чергова патологічна брехня Путіна про Іл-76 поки що продовжує транслюватися у вищих демократичних інституціях — верхівкою ницості кремлівської диктатури є нібито запрошення до розслідування наслідків і одночасне оголошення "вироку", хто винен і як нібито було насправді", — йдеться в повідомленні Spravdi.
Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що зараз надзвичайно важко приховати інформацію та поширювати брехню. На його думку, росіяни просто не мають що сказати.
Нагадаємо, російський військово-транспортний літак Іл-76 відомий, як перший у світі реактивний стратегічний авіалайнер. У січні сталася чергова авіакатастрофа. Відбулося падіння Іл-76 в Бєлгородській області РФ.
Крім тиску на західних партнерів України росіяни планують використати падіння Іл-76 і для інформаційної спецоперації проти України.
Додамо, Олексій Данілов заявив, що під час авіатрощі Іл-76 24 січня, на борту не було український полонених.
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