ООН не втручається у розслідування збиття літака Іл-76 — в Україні спростували фейк РФ

Літак Іл-76. Фото: wikipedia

Російські пропагандисти розповсюдили черговий фейк про те, що нібито Організація Об'єднаних Націй не втручається у розслідування про збиття російського літака Іл-76. В Україні спростували цю інформацію та вказали, що саме російський президент Володимир Путін не допускає представників ООН до місця авіатрощі Іл-76.

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi.

Фейк росіян про те, що ООН не займається розслідуванням катастрофи Іл-76

Росіяни поширили дезінформацію про те, що ООН не займається справою про авіатрощу літака Іл-76, тому що в організації нібито розуміють неприємні наслідки розслідування для України. Таку інформацію розповсюджують російські ЗМІ з посиланням на першого заступника постпреда РФ.

Насправді ж, як пишуть у Spravdi, саме російське керівництво не допускає фахівців ООН до місця падіння літака. Кремль перешкоджає об'єктивному міжнародному розслідуванню.

Фейкові новини РФ. Фото: Spravdi

"Чергова патологічна брехня Путіна про Іл-76 поки що продовжує транслюватися у вищих демократичних інституціях — верхівкою ницості кремлівської диктатури є нібито запрошення до розслідування наслідків і одночасне оголошення "вироку", хто винен і як нібито було насправді", — йдеться в повідомленні Spravdi.

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що зараз надзвичайно важко приховати інформацію та поширювати брехню. На його думку, росіяни просто не мають що сказати.

Скриншот допису Spravdi

Нагадаємо, російський військово-транспортний літак Іл-76 відомий, як перший у світі реактивний стратегічний авіалайнер. У січні сталася чергова авіакатастрофа. Відбулося падіння Іл-76 в Бєлгородській області РФ.

Крім тиску на західних партнерів України росіяни планують використати падіння Іл-76 і для інформаційної спецоперації проти України.

Додамо, Олексій Данілов заявив, що під час авіатрощі Іл-76 24 січня, на борту не було український полонених.