ООН не вмешивается в расследование сбивания самолета Ил-76 — в Украине опровергли фейк РФ

Самолет Ил-76. Фото: wikipedia

Российские пропагандисты распространили очередной фейк о том, что якобы Организация Объединенных Наций не вмешивается в расследование сбивания российского самолета Ил-76. В Украине опровергли эту информацию и указали, что именно российский президент Владимир Путин не допускает представителей ООН к месту авиакатастрофы Ил-76.

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi.

Фейк россиян о том, что ООН не занимается расследованием крушения Ил-76

Россияне распространили дезинформацию о том, что ООН не занимается делом об крушении самолета Ил-76, потому что в организации якобы понимают неприятные последствия расследования для Украины. Такую информацию распространяют российские СМИ со ссылкой на первого заместителя постпреда РФ.

На самом же деле, как пишут в Spravdi, именно российское руководство не допускает специалистов ООН к месту падения самолета. Кремль препятствует объективному международному расследованию.

Фейковые новости РФ. Фото: Spravdi

"Очередная патологическая ложь Путина об Ил-76 пока продолжает транслироваться в высших демократических институтах — верхушкой низости кремлевской диктатуры является якобы приглашение к расследованию последствий и одновременное объявление "приговора", кто виноват и как будто бы было на самом деле", — говорится в сообщение Spravdi.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что сейчас очень трудно скрыть информацию и распространять ложь. По его мнению, россиянам просто нечего сказать.

Скриншот поста Spravdi

Напомним, российский военно-транспортный самолет Ил-76 известен как первый в мире реактивный стратегический авиалайнер. В январе произошла очередная авиакатастрофа. Случилось падение Ил-76 в Белгородской области РФ.

Кроме давления на западных партнеров Украины, россияне планируют использовать падение Ил-76 и для информационной спецоперации против Украины.

Добавим, Алексей Данилов заявил, что во время крушения Ил-76 24 января, на борту не было украинских пленных.