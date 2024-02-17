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ООН не вмешивается в расследование сбивания самолета Ил-76 — в Украине опровергли фейк РФ

17 февраля 2024 13:59
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
ООН не вмешивается в расследование сбивания самолета Ил-76 — в Украине опровергли фейк РФ
Самолет Ил-76. Фото: wikipedia
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российские пропагандисты распространили очередной фейк о том, что якобы Организация Объединенных Наций не вмешивается в расследование сбивания российского самолета Ил-76. В Украине опровергли эту информацию и указали, что именно российский президент Владимир Путин не допускает представителей ООН к месту авиакатастрофы Ил-76.

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi.

Фейк россиян о том, что ООН не занимается расследованием крушения Ил-76

Россияне распространили дезинформацию о том, что ООН не занимается делом об крушении самолета Ил-76, потому что в организации якобы понимают неприятные последствия расследования для Украины. Такую информацию распространяют российские СМИ со ссылкой на первого заместителя постпреда РФ.

На самом же деле, как пишут в Spravdi, именно российское руководство не допускает специалистов ООН к месту падения самолета. Кремль препятствует объективному международному расследованию.

Фото: Spravdi
Фейковые новости РФ. Фото: Spravdi

"Очередная патологическая ложь Путина об Ил-76 пока продолжает транслироваться в высших демократических институтах — верхушкой низости кремлевской диктатуры является якобы приглашение к расследованию последствий и одновременное объявление "приговора", кто виноват и как будто бы было на самом деле", — говорится в сообщение Spravdi.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что сейчас очень трудно скрыть информацию и распространять ложь. По его мнению, россиянам просто нечего сказать.

Скриншот сообщения Spravdi
Скриншот поста Spravdi

Напомним, российский военно-транспортный самолет Ил-76 известен как первый в мире реактивный стратегический авиалайнер. В январе произошла очередная авиакатастрофа. Случилось падение Ил-76 в Белгородской области РФ.

Кроме давления на западных партнеров Украины, россияне планируют использовать падение Ил-76 и для информационной спецоперации против Украины.

Добавим, Алексей Данилов заявил, что во время крушения Ил-76 24 января, на борту не было украинских пленных.

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Россия

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