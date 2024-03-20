Точка невозврата — метеорологи ООН объявили красный уровень опасности

Медведь на льду. Фото иллюстративное: НАН Украины

Всемирная метеорологическая организация Организации объединенных наций объявила красный уровень опасности из-за глобального потепления. В 2023 году средняя температура достигла самого высокого уровня за 174 года ведения записей.

Об этом сообщил Reuters в среду, 20 марта.

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Глобальное потепление представляет опасность

По данным ежегодного отчета Всемирной метеорологической организации (СМО) "Состояние глобального климата", в 2023 году средняя температура достигла наивысшего уровня за 174 года ведения записей с ощутимым отрывом.

Также показатели температуры океана оказались самыми высокими за последние 65 лет. Более 90% морей испытывали жары в течение года, что нанесло ущерб продовольственным системам.

"Всемирная метеорологическая организация объявляет красный уровень тревоги. То, что мы наблюдали в 2023 году, вызывает особую обеспокоенность", — отметила глава ВМО Селесте Сауло.

Она подчеркнула, что океанская жара крайне опасна, поскольку она почти необратима и, скорее всего, потребует тысячелетий, чтобы ситуация нормализовалась.

Кроме того, глава отдела мониторинга климата ВМО Омар Баддур уверен, что существует "высокая вероятность" того, что 2024 установит новые тепловые рекорды.

Ранее мы рассказывали, что Соединенные Штаты и Япония являются авторами резолюции Совета Безопасности ООН, призывающей все страны не разворачивать и разрабатывать ядерное оружие в космосе, объявил в понедельник посол США. Однако Россия отклонила предложение, назвав его политизированным и оторванным от реальности.

Поскольку один из самых грандиозных планов человечества — колонизировать Марс, ученые всесторонне и тщательно изучают Красную планету. Недавно было установлено, что четвертая планета Солнечной системы оказывает достаточно сильное влияние на Землю и даже способна изменить ее климат.