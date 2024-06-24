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Тизер РФ — екскомандир "Азову" Жорін прокоментував теракт у Дагестані

24 червня 2024 23:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Максим Жорін прокоментував теракт у Дагестані в Росії 23 червня
Колишній командир "Азову", майор ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін. Фото: Максим Жорін / Telegram
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Колишній командир бригади "Азов", майор Збройних сил України, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що Дагестан є передвісником майбутнього Росії. За його словами, така країна неминуче зіткнеться з громадянською війною.

Про це Максим Жорін повідомив у понеділок, 24 червня, у Telegram.

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"Дагестан — це тизер (реклама-загадка з уривками інформації про продукт, що має незабаром з'явитися. — Ред.) майбутнього Російської Федерації. Території, де така кількість ворогуючих світоглядів та ідеологія тероризму разом з тєрпільством — рано чи пізно приречена пережити громадянську війну та розвалитись нах***", — зазначив Жорін.

За його словами, ми повинні цьому сприяти, щоб прискорити процеси.

"Єдине, у що я не вірю — у "підняття з колін" та про масову боротьбу русаків за свою свободу. Думаю, що з часом вони такі цінності вже взагалі не розуміють", — додав майор.

Теракти в Дагестані 23 червня 2024
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Максима Жоріна

Що сталось у Дагестані 23 червня

Як відомо, Дагестан — одна з республік у складі Росії. Розташований у Північно-Кавказькому федеральному окрузі, межує з Азербайджаном, Грузією, Чечнею, Ставропольським краєм і Калмикією.

Де розташований Дагестан
Республіка Дагестан на мапі. Фото: скриншот

Державними мовами є російська та мови народів Дагестану. Також це найбагатонаціональніша республіка РФ, де 98% вірян сповідують мусульмаство.

Нагадаємо, що в одному з міст Дагестану, Дербенті, в неділю, 23 червня, невідомі обстріляли синагогу та церкву з автоматичної зброї. Водночас ще одна група бойовиків у столиці республіки Махачкалі відкрила вогонь по посту державної патрульної служби.

Натомість загалом внаслідок теракту загинули 10 людей, вісім із яких є поліцейськими, також 34 людини отримали поранення. Крім того, в Дагестані ліквідували шістьох бойовиків, а двох вдалося затримати.

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Дагестан
Росія
Максим Жорін

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