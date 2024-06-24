Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Тизер РФ — экс-командир "Азова" Жорин прокомментировал теракт в Дагестане arrow

Тизер РФ — экс-командир "Азова" Жорин прокомментировал теракт в Дагестане

24 июня 2024 23:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Максим Жорин прокомментировал теракт в Дагестане в Росии 23 июня
Бывший командир "Азова", майор ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. Фото: Максим Жорин / Telegram
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Бывший командир бригады "Азов", майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что Дагестан является предвестником будущего России. По его словам, такая страна неизбежно столкнется с гражданской войной.

Об этом Максим Жорин сообщил в понедельник, 24 июня, в Telegram.

Читайте также:

Жорин о ситуации в Дагестане

"Дагестан — это тизер (реклама-загадка с отрывками информации о продукте, который должен появиться вскоре. — Ред.) будущего Российской Федерации. Территории, где такое количество враждующих мировоззрений и идеология терроризма вместе с терпельством — рано или поздно обречена пережить гражданскую войну и развалиться нах***" — отметил Жорин.

По его словам, мы должны этому способствовать, чтобы ускорить процессы.

"Единственное во что я не верю — в "поднятие с колен" и о массовой борьбе русаков за свою свободу. Думаю, что со временем они такие ценности уже вообще не понимают", — добавил майор.

Теракты в Дагестане 23 июня 2024
Скриншот сообщения из Telegram-канала Максима Жорина

Что произошло в Дагестане 23 июня

Как известно, Дагестан — одна из республик в составе России. Расположен в Северо-Кавказском федеральном округе, граничит с Азербайджаном, Грузией, Чечней, Ставропольским краем и Калмыкией.

Где расположен Дагестан
Республика Дагестан на карте. Фото: скриншот

Государственными языками являются русский и народов Дагестана. Также это самая многонациональная республика РФ, где 98% верующих исповедуют мусульманство.

Напомним, что в одном из городов Дагестана — Дербенти в воскресенье, 23 июня, неизвестные обстреляли синагогу и церковь из автоматического оружия. В то же время, еще одна группа боевиков в столице республики — Махачкале открыла огонь по посту государственной патрульной службы.

В свою очередь всего в результате теракта погибли 10 человек, восемь из которых полицейские, также 34 человека получили ранения. Кроме того, в Дагестане ликвидировали шестерых боевиков, а двоих удалось задержать.

теракт
стрельба
боевики
Дагестан
Россия
Максим Жорин

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны