Максим Жорин прокомментировал теракт в Дагестане в Росии 23 июня

Бывший командир "Азова", майор ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. Фото: Максим Жорин / Telegram

Бывший командир бригады "Азов", майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что Дагестан является предвестником будущего России. По его словам, такая страна неизбежно столкнется с гражданской войной.

Об этом Максим Жорин сообщил в понедельник, 24 июня, в Telegram.

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"Дагестан — это тизер (реклама-загадка с отрывками информации о продукте, который должен появиться вскоре. — Ред.) будущего Российской Федерации. Территории, где такое количество враждующих мировоззрений и идеология терроризма вместе с терпельством — рано или поздно обречена пережить гражданскую войну и развалиться нах***" — отметил Жорин.

По его словам, мы должны этому способствовать, чтобы ускорить процессы.

"Единственное во что я не верю — в "поднятие с колен" и о массовой борьбе русаков за свою свободу. Думаю, что со временем они такие ценности уже вообще не понимают", — добавил майор.

Скриншот сообщения из Telegram-канала Максима Жорина

Что произошло в Дагестане 23 июня

Как известно, Дагестан — одна из республик в составе России. Расположен в Северо-Кавказском федеральном округе, граничит с Азербайджаном, Грузией, Чечней, Ставропольским краем и Калмыкией.

Республика Дагестан на карте. Фото: скриншот

Государственными языками являются русский и народов Дагестана. Также это самая многонациональная республика РФ, где 98% верующих исповедуют мусульманство.

Напомним, что в одном из городов Дагестана — Дербенти в воскресенье, 23 июня, неизвестные обстреляли синагогу и церковь из автоматического оружия. В то же время, еще одна группа боевиков в столице республики — Махачкале открыла огонь по посту государственной патрульной службы.

В свою очередь всего в результате теракта погибли 10 человек, восемь из которых полицейские, также 34 человека получили ранения. Кроме того, в Дагестане ликвидировали шестерых боевиков, а двоих удалось задержать.