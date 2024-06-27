Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Тимошенко прокоментував обшуки НАБУ arrow

Тимошенко прокоментував обшуки НАБУ

27 червня 2024 21:47
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Обшуки в Тимошенка — коментарі ексзаступника керівника ОП
Колишній заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. Фото: Бабель
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У четвер, 27 червня, з'явилася інформація про обшуки в колишнього заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка. Він заявив, що немає жодного стосунку до дій, описаних в ухвалі.

Про це повідомило видання NV.

Читайте також:

Тимошенко про обшуки

"Єдине, що можу сказати, те, що я прочитав в ухвалі, до мене точно жодного стосунку немає. Я думаю, що навіть ті, хто її писав, теж це розуміють. Але у всіх своя робота", — заявив Тимошенко.

Відповідаючи на питання журналістів, він розповів, що в нього конфіскували телефон та ноутбук.

"Я спокійно віддав телефон, я ж його не викидав, не бив. Я сказав: "Беріть, будь ласка, питань немає", — заявив ексзаступник керівника Офісу Президента.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про затримання колишнього заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка. В НАБУ спростували цю інформацію.

Нагадаємо, що СБУ та НАБУ викрили на корупції високопосадовця Укренерго. Він навесні 2022 року організував закупівлю бронежилетів для співробітників енергокомпанії за штучно завищеною вартістю. 

Офіс президента
НАБУ
обшуки
Кирило Тимошенко
Україна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

23 червня 2024

01:45 Що робити, якщо у ТЦК відмовляються приймати документ із "Резерв+" — пояснення Міноборони