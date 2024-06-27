Обшуки в Тимошенка — коментарі ексзаступника керівника ОП

Колишній заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. Фото: Бабель

У четвер, 27 червня, з'явилася інформація про обшуки в колишнього заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка. Він заявив, що немає жодного стосунку до дій, описаних в ухвалі.

Про це повідомило видання NV.

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"Єдине, що можу сказати, те, що я прочитав в ухвалі, до мене точно жодного стосунку немає. Я думаю, що навіть ті, хто її писав, теж це розуміють. Але у всіх своя робота", — заявив Тимошенко.

Відповідаючи на питання журналістів, він розповів, що в нього конфіскували телефон та ноутбук.

"Я спокійно віддав телефон, я ж його не викидав, не бив. Я сказав: "Беріть, будь ласка, питань немає", — заявив ексзаступник керівника Офісу Президента.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про затримання колишнього заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка. В НАБУ спростували цю інформацію.

Нагадаємо, що СБУ та НАБУ викрили на корупції високопосадовця Укренерго. Він навесні 2022 року організував закупівлю бронежилетів для співробітників енергокомпанії за штучно завищеною вартістю.