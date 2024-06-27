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Тимошенко прокомментировал обыски НАБУ

27 июня 2024 21:47
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Бригадир София
редактор
Обыски у Тимошенко — комментарии экс-заместителя руководителя ОП
Бывший заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Фото: Бабель
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В четверг, 27 июня, появилась информация об обысках у бывшего заместителя руководителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко. Он заявил, что он не имеет никакого отношения к действиям, описанным в постановлении.

Об этом сообщило издание NV.

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"Единственное что могу сказать, что я прочитал в постановлении ко мне точно никакого отношения нет. Я думаю что даже те, кто его писал тоже это понимают. Но у всех своя работа", — заявил Тимошенко.

Отвечая на вопросы журналистов, он рассказал, что у него конфисковали телефон и ноутбук.

"Я спокойно отдал телефон, я же его не выбрасывал, не бил. Я сказал: "Берите, пожалуйста, вопросов нет", — заявил экс-заместитель руководителя Офиса Президента.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании бывшего заместителя руководителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко. В НАБУ опровергли эту информацию.

Напомним, что СБУ и НАБУ разоблачили на коррупции чиновника "Укрэнерго". Он весной 2022 года организовал закупку бронежилеты для сотрудников энергокомпании по искусственно завышенной стоимости.

Офис президента
НАБУ
обыски
Кирилл Тимошенко
Украина

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