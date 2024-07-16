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Тікав на яхті під прапором України — турецька поліція піймала росіянина, який перебував у розшуку

16 липня 2024 16:19
Галина Шподарева - редактор
У Туреччині затримали росіянина, який тікав від поліції під українським прапором
Затримання росіянина в Туреччині. Фото: Hurriyet.com.tr
Галина Шподарева - редактор

У Туреччині росіянин, який перебував у базі розшуку Інтерполу, намагався втекти від поліції на яхті під українським прапором. Чоловіка затримали та під час обшуків вилучили готівку в різній валюті. 

Про це повідомило агентство DHA.

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В Анталії під час спроби втекти за кордон на яхті з прапором України затримали громадянина Росії, якого розшукував Інтерпол за хабарництво.

Берегова охорона Анталії отримала інформацію про те, що росіянин, в якого закінчився термін дії дозволу на проживання в Туреччині, та його батько, який перебуває в розшуку Інтерполу, збираються залишати країну морем та втекти за кордон.

Під час спецоперації на вітрильній яхті крім двох росіян арештували також громадян Азербайджану та України. 

"Під час обшуку човна та підозрюваних було вилучено 7 тис. євро, 5 тис. доларів США, 200 тайських бат, посвідчення особи Турецької Республіки, російське посвідчення особи, паспорт, чотири мобільні телефони, ноутбук та планшет", — йдеться в повідомленні.  

Нагадаємо, нападників на казахського журналіста Айдоса Садикова оголосили в міжнародний розшук. Замах стався 18 червня  у Шевченківському районі Києва неподалік будинку, де потерпілий мешкає з дружиною.

На півдні Туреччини трагічна ДТП за участю пасажирського автобуса призвела до загибелі 10 та травмування 39 людей. Інцидент стався на шосе неподалік Єнідже, в районі Тарсус, провінції Мерсін.

Раніше ми писали, що в курортному місті Анталья, що у Туреччині, просто під час руху розвалилася кабінка канатної дороги. Внаслідок цього одна людина загинула.

Туреччина Інтерпол підозра злочин розшук

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