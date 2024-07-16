В Турции задержан россиянин, бежавший от полиции под украинским флагом

Задержание россиянина в Турции. Фото: Hurriyet.com.tr

В Турции россиянин, находившийся в базе розыска Интерпола, пытался скрыться от полиции на яхте под украинским флагом. Мужчину задержали и во время обысков изъяли наличные в разной валюте.

Об этом сообщило агентство DHA.

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Подробности задержания россиянина

В Анталии при попытке сбежать за границу на яхте с флагом Украины задержали гражданина России, которого разыскивал Интерпол за взяточничество.

Береговая охрана Анталии получила информацию о том, что россиянин, у которого закончился срок действия вида на жительство в Турции, и его отец, находившийся в розыске Интерпола, собираются покинуть страну по морю и сбежать за границу.

Во время спецоперации на парусной яхте кроме двух россиян арестовали также граждан Азербайджана и Украины.

"Во время обыска лодки и подозреваемых было изъято 7 тыс. евро, 5 тыс. долларов США, 200 тайских бат, удостоверение личности Турецкой Республики, российское удостоверение личности, паспорт, четыре мобильных телефона, ноутбук и планшет", — говорится в сообщении.

Напомним, нападавших на казахского журналиста Айдоса Садыкова объявили в международный розыск. Покушение произошло 18 июня в Шевченковском районе Киева недалеко от дома, где пострадавший жил с женой.

На юге Турции трагическое ДТП с участием пассажирского автобуса привело к гибели 10 и травмированию 39 человек. Инцидент произошел на шоссе недалеко от Енидже, в районе Тарсус, провинции Мерсин.

Ранее мы писали, что в курортном городе Анталья в Турции прямо во время движения развалилась кабинка канатной дороги. В результате один человек погиб.