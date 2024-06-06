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Темники в Укрінформ — нардеп переконаний, що є всі підстави для кримінального провадження

6 червня 2024 13:11
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Кримінальне провадження через Укрінформ
Народний депутат Ярослав Юрчишин. Фото: Главком
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Народний депутат Ярослав Юрчишин переконаний, що в ситуації з отриманням "темників" в інформаційному агентстві "Украінформ", є всі підстави відкрити кримінальне провадження про втручання в роботу журналіста. Він наголосив, що вже є відповідне звернення до Офісу генпрокурора.

Про це Юрчишин розповів у ефірі Ранок.LIVE у четвер, 6 червня.

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Журналіст має свободу дії

"Журналіст, незалежно від того, як він працює, де він працює, звісно в межах редакційної політики, але має свободу дій. І власне, може і має запрошувати того, кого він вважає за необхідним", — наголосив Юрчишин.

Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова додав, що така ситуація — це один випадок, а не система, але, за його словами, в "Єдиному телемарафоні" є "перекос в офіційні комунікації".

Нагадаємо, працівники "Укрінформу" отримували "темники" для роботи. Це були вказівки від влади щодо того, як треба висвітлювати в новинах політичні події в Україні.

Раніше ми повідомляли, що журналіст "Укрінформу" Юрій Стригун, який розповів про "темники", отримав повістку. Гендиректор компанії Сергій Череватий повідомив, що повістки для Стригуна та ще п'ятьох працівників агентства прийшли для звірки даних.

Нагадаємо, головний редактор видання "Економічна правда" Дмитро Дєнков тривалий час не оновлював облікові дані у військкоматі, тому був оголошений у розшук. На цій підставі його затримали представники Державної прикордонної служби України. 

Україна
Ярослав Юрчишин
Кримінал
нардепи
ЗМІ
уряд

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