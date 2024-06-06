Уголовное производство через Укринформ

Народный депутат Ярослав Юрчишин. Фото: Главком

Народный депутат Ярослав Юрчишин убежден, что в ситуации с получением "темников" в информационном агентстве "Украінформ" есть все основания открыть уголовное производство о вмешательстве в работу журналиста. Он подчеркнул, что уже есть соответствующее обращение в Офис генпрокурора.

Об этом Юрчишин рассказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 6 июня.

Читайте также:

Журналист имеет свободу действия

"Журналист, независимо от того, как он работает, где он работает, конечно в рамках редакционной политики, но имеет свободу действий. И собственно, может и должен приглашать того, кого он считает необходимым", — подчеркнул Юрчишин.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова добавил, что такая ситуация — это один случай, а не система, но, по его словам, в "Едином телемарафоне" есть "перекос в официальные коммуникации".

Напомним, работники "Укрінформа" получали "темники" для работы. Это были указания от власти о том, как нужно освещать в новостях политические события в Украине.

Ранее мы сообщали, что журналист "Укрінформа" Юрий Стригун, рассказавший о "темниках", получил повестку. Гендиректор компании Сергей Череватый сообщил, что повестки для Стригуна и еще пятерых работников агентства пришли для сверки данных.

Напомним, главный редактор издания "Экономическая правда" Дмитрий Денков длительное время не обновлял учетные данные в военкомате, поэтому был объявлен в розыск. По этому основанию его задержали представители Государственной пограничной службы Украины.