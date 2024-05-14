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Прокуратура розпочала розслідування погроз журналістам "Української правди"

14 травня 2024 18:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Прокуратура розпочала розслідування погроз журналістам "Української правди"
Офіс Генерального прокурора. Фото ілюстративне: nv.ua
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за заявою журналістів "Українська правда" стосовно спроб тиску та перешкоджання журналістській діяльності. До цього працівники видання отримали листи з погрозами. 

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України в Telegram у вівторок, 14 травня. 

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Матеріали справи 

Поліція виявила інформацію про подію під час моніторингу соціальних мереж. Згідно допису, після публікації сюжету журналіста в інтернет-виданні надійшли погрози листами, а також невідомі намагалися зламати його інтернет-банкінг.

Досудове розслідування проводиться за двома статтями Кримінального кодексу України: "вплив на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків" та "погроза вбивством, насильством щодо журналіста у зв’язку зі здійсненням законної професійної діяльності". Санкції статей передбачають до 3 років позбавлення волі.

Прокуратура розпочала розслідування погроз журналістам "Української правди" - фото 1
Скриншот допису Офісу Генерального прокурора

Погрози журналістам 

Близько місяця тому журналісти з видання "Українська правда" розповіли про 25-річного киянина Олександра Слобоженка, який виявився непридатним до військової служби та тепер проводить час за кордоном, насолоджуючись розвагами.

Сам Слобоженко відкрито ділився своїми пригодами в Instagram, не соромлячись публікувати свої подорожі та розваги. В даний момент його обліковий запис у соцмережі прихований.

Крім того, двоє друзів мільйонера також виявилися непридатними до військової служби: один із них вирішив стати волонтером через систему "Шлях", щоб виїхати за кордон, а інший отримав листа від Головного управління розвідки, повідомляє УП.

У одному з месенджерів 10 травня керівник відділу розслідувань УП Михайло Ткач отримав повідомлення від Слобоженка, який запропонував "укласти мирову" за грошову винагороду. В повідомленні також було сказано: "Не рекомендую затягувати з відповіддю. Я також вмію боротися". Після цього журналіст почав отримувати багато дзвінків з невідомих номерів і повідомлень з кодами авторизації від банківських та кредитних установ.

13 травня щонайменше 10 співробітників нашого видання отримали листи з погрозами на свої електронні скриньки.

Прокуратура розпочала розслідування погроз журналістам "Української правди" - фото 2
Скриншот допису Sevgil Hayretdın Qızı Musaieva

Нагадаємо, що не так давно голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук ухвалив рішення допустити журналістів до парламентських кулуарів. Проте кількість медійників, які зможуть працювати в урядовому кварталі столиці, може змінюватись.

Також ми писали про те, що народна депутатка від фракції "Слуга народу" Мар’яна Безугла відповіла на заклики ЗМІ бойкотувати її через її пропозицію виключити "Суспільне" з телемарафону та переспрямувати кошти. Нардепка вказала на недостатню відкритість і неадекватну реакцію "Суспільного" на її запитання.

журналісти
ЗМІ
Офіс генерального прокурора
прокуратура
загрози

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