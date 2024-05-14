Прокуратура розпочала розслідування погроз журналістам "Української правди"

Офіс Генерального прокурора. Фото ілюстративне: nv.ua

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за заявою журналістів "Українська правда" стосовно спроб тиску та перешкоджання журналістській діяльності. До цього працівники видання отримали листи з погрозами.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України в Telegram у вівторок, 14 травня.

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Поліція виявила інформацію про подію під час моніторингу соціальних мереж. Згідно допису, після публікації сюжету журналіста в інтернет-виданні надійшли погрози листами, а також невідомі намагалися зламати його інтернет-банкінг.

Досудове розслідування проводиться за двома статтями Кримінального кодексу України: "вплив на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків" та "погроза вбивством, насильством щодо журналіста у зв’язку зі здійсненням законної професійної діяльності". Санкції статей передбачають до 3 років позбавлення волі.

Скриншот допису Офісу Генерального прокурора

Погрози журналістам

Близько місяця тому журналісти з видання "Українська правда" розповіли про 25-річного киянина Олександра Слобоженка, який виявився непридатним до військової служби та тепер проводить час за кордоном, насолоджуючись розвагами.

Сам Слобоженко відкрито ділився своїми пригодами в Instagram, не соромлячись публікувати свої подорожі та розваги. В даний момент його обліковий запис у соцмережі прихований.

Крім того, двоє друзів мільйонера також виявилися непридатними до військової служби: один із них вирішив стати волонтером через систему "Шлях", щоб виїхати за кордон, а інший отримав листа від Головного управління розвідки, повідомляє УП.

У одному з месенджерів 10 травня керівник відділу розслідувань УП Михайло Ткач отримав повідомлення від Слобоженка, який запропонував "укласти мирову" за грошову винагороду. В повідомленні також було сказано: "Не рекомендую затягувати з відповіддю. Я також вмію боротися". Після цього журналіст почав отримувати багато дзвінків з невідомих номерів і повідомлень з кодами авторизації від банківських та кредитних установ.

13 травня щонайменше 10 співробітників нашого видання отримали листи з погрозами на свої електронні скриньки.

Скриншот допису Sevgil Hayretdın Qızı Musaieva

Нагадаємо, що не так давно голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук ухвалив рішення допустити журналістів до парламентських кулуарів. Проте кількість медійників, які зможуть працювати в урядовому кварталі столиці, може змінюватись.

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