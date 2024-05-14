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Прокуратура начала расследование угроз журналистам "Украинской правды"

14 мая 2024 18:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Прокуратура начала расследование угроз журналистам "Украинской правды"
Управление Генерального прокурора. Фото иллюстративный: nv.ua
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Правоохранители открыли уголовное производство по заявлению журналистов "Украинская правда" по поводу попыток давления и препятствования журналистской деятельности. Ранее работники издания получили письма с угрозами.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины в Telegram во вторник, 14 мая.

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Полиция обнаружила информацию о случившемся во время мониторинга социальных сетей. Согласно публикации, после публикации сюжета журналиста в интернет-издании поступили угрозы письмами, а также неизвестные пытались сломать его интернет-банкинг.

Досудебное расследование проводится по двум статьям Уголовного кодекса Украины: "воздействие на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей" и "угроза убийством, насилием в отношении журналиста в связи с осуществлением законной профессиональной деятельности". Санкции статей предусматривают до 3 лет лишения свободы.

Прокуратура начала расследование угроз журналистам "Украинской правды" - фото 1
Скриншот сообщения Офиса Генерального прокурора

Угрозы журналистам

Около месяца назад журналисты издания "Украинская правда" рассказали о 25-летнем киевлянине Александре Слобоженко, который оказался непригодным к военной службе и теперь проводит время за границей, наслаждаясь развлечениями.

Сам Слобоженко открыто делился своими похождениями в Instagram, не стесняясь публиковать свои путешествия и развлечения. В данный момент его аккаунт в соцсети скрыт.

Кроме того, два друга миллионера также оказались непригодными к военной службе: один из них решил стать волонтером через систему "Щлях", чтобы выехать за границу, а другой получил письмо от Главного управления разведки, сообщает УП.

В одном из мессенджеров 10 мая руководитель отдела расследований УП Михаил Ткач получил сообщение от Слобоженко, который предложил "заключить мировое" за денежное вознаграждение. В сообщении также было сказано: "Не рекомендую затягивать с ответом. Я тоже умею бороться". После этого журналист начал получать множество звонков с неизвестных номеров и сообщений с кодами авторизации от банковских и кредитных учреждений.

13 мая минимум 10 сотрудников нашего издания получили письма с угрозами на свои электронные ящики.

Прокуратура начала расследование угроз журналистам "Украинской правды" - фото 2
Скриншот сообщения Sevgil Hayretdın Qızı Musaieva

Напомним, что недавно председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук принял решение допустить журналистов в парламентские кулуары. Однако количество медийщиков, которые смогут работать в правительственном квартале столицы, может изменяться.

Также мы писали, что народная депутат от фракции "Слуга народа" Марьяна Безугла ответила на призывы СМИ бойкотировать ее из-за ее предложения исключить "Суспільне" из телемарафона и перенаправить средства. Нардеп указала на недостаточную открытость и неадекватную реакцию "Суспільного" на ее вопросы.

журналисты
СМИ
Офис генерального прокурора
прокуратура
угрозы

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