Журналіст "Укрінформу", який оприлюднив інформацію про "темники", отримав повістку до ТЦК

Журналіст "Укрінформу" Юрій Стригун. Фото: Суспільне

Журналіст "Укрінформу" Юрій Стригун, який розповів про "темники", отримав повістку. Гендиректор компанії Сергій Череватий повідомив, що повістки для Стригуна та ще п'ятьох працівників агентства прийшли для звірки даних.

Про це говориться у матеріалі Суспільного.

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Повістка для журналіста

Стригун розповів Суспільному, що 31 травня йому зателефонували з роботи і повідомили про повістку.

"Вчора були мої ефіри у Суспільному, там на кількох чернігівських каналах, про темники на Чернігів. А сьогодні мені з роботи подзвонили і сказали: "На вас отримана повістка. І ми її вам скинемо, розпишіться, що ми вас сповістили"", — розповів Стригун.

Журналіст додав, що у понеділок, 3 червня, йому потрібно з'явитися до військомату для уточнення медичних даних.

Стригун додав, що повістка прийшла в центральну редакцію "Укрінформу" у Києві, а не на його адресу.

"Повістка якимось дивом прийшла в Київ у редакцію, яка за кількасот кілометрів. А ТЦК від мене ледве півтора, може два кілометри. І в 2021 році, коли я влаштовувався на роботу в "Укрінформі", я там (у військкоматі. — ред.) був", — розповів Стригун.

Він наголосив, що співробітники ТЦК мають всі необхідні дані, включаючи номер телефону, адресу та електронну пошта.

"Тобто, якби вони мали бажання, то мене б знайшли за кілометр від себе. Але вони планують мене шукати наступного дня через "Укрінформ" у Києві", — сказав журналіст.

Журналістське розслідування Стригуна

Щодо питання, чи може це бути пов'язано з оприлюдненою ним історією про список "бажаних" і "небажаних" спікерів, керуючись яким журналісти мали готувати матеріали для "Укрінформу" по Чернігівській області, Стригун відповів, що не може пов'язувати ці дві події, але такий збіг назвав дивним.

"Я не знаю не буду казати, що це точно пов'язано. Можливо це такий дивний збіг, але у такий дивний збіг після вчорашнього виступу, а сьогоднішньої повістки, якось слабо віриться", — пояснив свою думку Стригун.

Також журналіст розповів, що він не служив в армії за часів СРСР за станом здоров'я. А тепер його викликали у ТЦК у віці 57 років.

Окрім того, журналіст надав копію наказу, у якому гендиректор "Укрінформу" Сергій Череватий зобов'язав відділ по роботі з персоналом проінформувати Стригуна про отримання повістки.

Реакція "Укрінформ" на повістку Юрію Стригуну. Фото: скриншот

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