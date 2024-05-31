Журналист "Укринформа", обнародовавший информацию о "темниках", получил повестку в ТЦК

Журналист "Укринформа" Юрий Стригун. Фото: Суспільне

Журналист "Укринформа" Юрий Стригун, рассказавший о "темниках", получил повестку. Гендиректор компании Сергей Череватый сообщил, что повестки для Стригуна и еще пятерых работников агентства пришли для сверки данных.

Об этом говорится в материале Суспільного.

Читайте также:

Повестка для журналиста

Стригун рассказал Суспільному, что 31 мая ему позвонили по телефону с работы и сообщили о повестке.

"Вчера были мои эфиры в Суспільному, там на нескольких черниговских каналах, о темниках на Чернигов. А сегодня мне с работы позвонили и сказали: "На вас получена повестка. И мы ее вам сбросим, распишитесь, что мы вас известили", — рассказал Стригун.

Журналист добавил, что в понедельник, 3 июня, ему нужно явиться в военкомат для уточнения медицинских данных.

Стригун добавил, что повестка пришла в центральную редакцию "Укринформа" в Киеве, а не в его адрес.

"Повестка каким-то чудом пришла в Киев в редакцию, которая в нескольких сотнях километров. А ТЦК от меня едва полтора, может, два километра. И в 2021 году, когда я устраивался на работу в "Укринформе", я там (в военкомате. — ред.) был", — рассказал Стригун.

Он отметил, что сотрудники ТЦК располагают всеми необходимыми данными, включая номер телефона, адрес и электронную почту.

"То есть, если бы у них было желание, то меня бы нашли в километре от себя. Но они планируют меня искать на следующий день через "Укринформ" в Киеве", — сказал журналист.

Журналистское расследование Стригуна

Относительно вопроса, может ли это быть связано с обнародованной им историей о списке "желательных" и "нежелательных" спикеров, руководствуясь которым журналисты должны готовить материалы для "Укринформа" по Черниговской области, Стригун ответил, что не может связывать эти две события, но такое совпадение назвал странным.

"Я не знаю не буду говорить, что это точно связано. Возможно это такое странное совпадение, но в такое странное совпадение после вчерашнего выступления, а сегодняшней повестки как-то слабо верится", — объяснил свое мнение Стригун.

Также журналист рассказал, что он не служил в армии при СССР по состоянию здоровья. А теперь его вызвали в ТЦК в возрасте 57 лет.

Кроме того, журналист предоставил копию приказа, в котором гендиректор "Укринформа" Сергей Череватый обязал отдел по работе с персоналом проинформировать Стригуна о получении повестки.

Реакция "Укринформ" на повестку Юрию Стригуну. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в Киеве, на Байковом кладбище, прошла церемония прощания с основателем и председателем информ-агентства "Интерфакс-Украина" Александром Мартыненко.

В центре Славянска Донецкой области в четверг, 30 мая, погибла военная корреспондентка телеканала FREEDOM Анастасия Волкова. Это произошло во время ДТП на пешеходном переходе города.