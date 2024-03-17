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Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

17 березня 2024 02:01
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot
Ветеран АТО та керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Ветеран антитерористичної операції та керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут відповів, яка вартість одного запуску ракети з зенітного ракетного комплексу Patriot. За його словами, сучасна зброя нереально дорога.

Про це Тарас Чмут розповів в інтерв'ю Militarnyi на YouTube у п'ятницю, 23 лютого.

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Скільки коштує один постріл Patriot

"Ви не уявляєте наскільки дорога сучасна зброя з точки зору експлуатації. Купити — це ще пів біди, але один постріл Patriot, якщо я не помиляюсь, від 3 до 5 мільйонів доларів", — зазначив експерт. 

За його словами, одна атака росіян дорівнює річному бюджету всіх волонтерських організацій — а це Patriot пустив всього 10 ракет.

"Питання, що зараз ми за це не платимо. А як почнемо платити, на цьому все закінчиться. Тому що таких грошей немає ні у нас, ні в більшості країн світу", — додав Чмут.

Що відомо про Patriot

MIM-104 Patriot — американський зенітний ракетний комплекс, виробником якого є Raytheon Technologies. Назву ЗРК отримав від радара AN/MPQ-53 Patriot, який є серцевиною системи.

Patriot замінив системи Nike Hercules та MIM-23 Hawk як системи ППО високого та середнього рівня армії США, і відповідно тактичну систему ППО середнього рівня. Крім того, Patriot тепер виконує головну функцію системи протиракетної оборони, що є його основною місією.

За прогнозами, Patriot має працювати щонайменше до 2040 року.

Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot - фото 1
Зенітний ракетний комплекс Patriot. Фото: twitter.com/oleksiireznikov

Нагадаємо, що компанія Rheinmetall має наміри збудувати не менше чотирьох заводів в Україні. Вони вироблятимуть артилерійські снаряди, бойові машини, вибухівку та зенітну зброю.

Також ми писали, що посли ЄС схвалили виділення 5 мільярдів євро на закупівлю зброї для України.

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