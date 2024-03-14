Німецький збройовий концерн Rheinmetall планує відкрити в Україні не менше чотирьох заводів

Виробничий цех Rheinmetall на півночі Німеччини. Ілюстративне фото: radiosvoboda.org

Керівник німецької оборонної компанії Rheinmetall, озвучив наміри компанії збудувати не менше чотирьох заводів в Україні. Це відбулося на презентації результатів роботи концерну.

Про це повідомило видання Le Monde у четвер, 14 березня.

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Паппергер зазначив, що нові українські заводи Rheinmetall будуть орієнтовані на випуск артилерійських снарядів, бойових машин, вибухівки та зенітної зброї.

Генеральний директор Rheinmetall підкреслив, що наразі Україна є ключовим партнером компанії, і він очікує потенційний обсяг продажів від двох до трьох мільярдів євро щорічно.

Планується, що будівництво одного з заводів розпочнеться в найближчий час, але з міркувань безпеки його точне місцезнаходження тримається в таємниці. Він буде зведений за аналогією з заводом з виробництва боєприпасів, який зараз будується компанією в Німеччині. Паппергер також повідомив, що у 2023 році компанія досягла рекордного обсягу продажів у 7,2 мільярда євро і планує збільшити цю цифру до 10 мільярдів євро в поточному році.

Нагадаємо, що артилерійські снаряди, які закупили за межами Європейського Союзу за ініціативи Чехії, можуть доставити в Україну вже в червні.

Раніше ми повідомляли, що німецький концерн Rheinmetall планує створити на території України підприємство з виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів.