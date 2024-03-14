Немецкий оружейный концерн Rheinmetall планирует открыть в Украине не менее четырех заводов
Руководитель немецкой оборонной компании Rheinmetall озвучил намерения компании построить не менее четырех заводов в Украине. Это произошло на презентации результатов работы концерна.
Об этом сообщило издание Le Monde в четверг, 14 марта.
Заявление генерального директора вооруженного концерна Rheinmetall
Паппергер отметил, что новые украинские заводы Rheinmetall будут ориентированы на выпуск артиллерийских снарядов, боевых машин, взрывчатки и зенитного оружия.
Генеральный директор Rheinmetall подчеркнул, что в настоящее время Украина является ключевым партнером компании, и он ожидает потенциальный объем продаж от двух до трех миллиардов евро ежегодно.
Планируется, что строительство одного из заводов начнется в ближайшее время, но из соображений безопасности его точное местонахождение держится в тайне. Он будет построен по аналогии с заводом по производству боеприпасов, который сейчас строится компанией в Германии. Паппергер также сообщил, что в 2023 году компания достигла рекордного объема продаж в 7,2 млрд евро и планирует увеличить эту цифру до 10 млрд евро в текущем году.
Напомним, что артиллерийские снаряды, закупавшиеся за пределами Европейского Союза по инициативе Чехии, могут доставить в Украину уже в июне.
Ранее мы сообщали, что немецкий концерн Rheinmetall планирует создать на территории Украины предприятие по производству 155-мм артиллерийских боеприпасов.
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