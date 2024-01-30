Украина получила батарею новейших систем ПВО Skynex

Силы ПВО сбивают воздушную цель. Ілюстративне фото: Telegram / Владимир Зеленский

В Украину прибыла батарея новейших систем противовоздушной обороны Skynex. Комплексы ПВО государство получило от итальянской компании Rheinmetall Italia. Общая стоимость систем составляет 174 млн долларов. Предоставление Украине Skynex профинансировала Германия.

Об этом сообщает Wheel News.

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В Украину прибыли системы ПВО Skynex

Соглашение о получении Украиной систем ПВО Skynex было подписано в декабре 2022 года. Уже через год, в декабре 2023 года, государство получило новейшие комплексы.

ПВО Skynex. Фото: rheinmetall.com

Skynex — это зенитный комплекс новейшей системы ПВО. Он снабжен радаром с дальностью действия 50 км. Также у системы ПВО есть командный пункт и четыре пушки. Они оборудованы электрооптическими датчиками и радаром слежения. Skynex имеет 35-мм снаряды, которые стреляют со скоростью тысяча штук в минуту.

Также о системе известно то, что при подлете к воздушной цели боеприпасы раскрываются и при этом выбрасывают сотни маленьких вольфрамовых цилиндров, образующих разрушительное облако. Чтобы осуществлять такой процесс уничтожения, на всех снарядах есть датчики, помогающие нанести точный удар. Дальность поражения цели достигает 4 км.

Напомним, Германия в 2024 году планирует передать Украине военные вертолеты из Бундесвера. Министр обороны страны Борис Писториус дал обещание предоставить нашей стране шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41. Также ФРГ предоставит и другое вооружение в этом году.

Добавим, Нидерланды приняли решение о выделении Украине 122 млн евро на военную помощь. Средства будут направлены на боеприпасы, вооружение и кибербезопасность.