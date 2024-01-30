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Україна отримала батарею новітніх систем ППО Skynex

30 січня 2024 14:27
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Україна отримала батарею новітніх систем ППО Skynex
Сили ППО збивають повітряну ціль. Ілюстративне фото: Telegram / Володимир Зеленський
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В Україну прибула батарея новітніх систем протиповітряної оборони Skynex. Комплекси ППО держава отримала від італійської компанії Rheinmetall Italia. Загальна вартість систем становить 174 млн доларів. Надання Україні Skynex профінансувала Німеччина.

Про це повідомляє Wheel News.

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В Україну прибули системи ППО Skynex

Зазначається, що угоду про отримання Україною систем ППО Skynex було підписано у грудні 2022 року. Вже через рік, у грудні 2023 року, держава отримала новітні комплекси.

ППО Skynex
ППО Skynex. Фото: rheinmetall.com

Skynex — це зенітний комплекс новітньої системи ППО. Він оснащений радаром з дальністю дії 50 км. Також у системі ППО є командний пункт і чотири гармати. Вони обладнані електрооптичними датчиками та радаром стеження. Skynex має 35-мм снаряди, які стріляють зі швидкістю тисяча штук за хвилину.

Також про систему відомо те, що під час підльоту до повітряної цілі боєприпаси розкриваються і при цьому викидають сотні маленьких вольфрамових циліндрів, які утворюють руйнівну хмару. Щоб здійснювати такий процес знищення, на всіх снарядах є датчики, що допомагають завдати точного удару. Дальність ураження цілі сягає 4 км.

Нагадаємо, Німеччина у 2024 році планує передати Україні військові вертольоти з Бундесверу. Міністр оборони країни Борис Пісторіус дав обіцянку надати нашій країні шість багатоцільових вертольотів Sea King Mk41. Також ФРН надасть й інше озброєння цього року. 

Додамо, Нідерланди ухвалили рішення про виділення Україні 122 млн євро на військову допомогу. Кошти спрямують на боєприпаси, озброєння та кібербезпеку.

Німеччина
війна
військова допомога
Україна
ППО

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