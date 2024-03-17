Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

Ветеран АТО и руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. Фото: скриншот

Ветеран антитеррористической операции и руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут ответил, какова стоимость одного запуска ракеты из зенитного ракетного комплекса Patriot. По его словам, современное оружие нереально дорогостоящее.

Об этом Тарас Чмут рассказал в интервью Militarnyi на YouTube в пятницу, 23 февраля.

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Сколько стоит один выстрел Patriot

"Вы не представляете насколько дорогостоящее современное оружие с точки зрения эксплуатации. Купить — это еще пол беды, но один выстрел Patriot, если я не ошибаюсь, от 3 до 5 миллионов долларов", — отметил эксперт.

По его словам, одна атака россиян равна годовому бюджету всех волонтерских организаций — а это Patriot пустил всего 10 ракет.

"Вопрос, что сейчас мы за это не платим. А как начнем платить, на этом все закончится. Потому что таких денег нет ни у нас, ни у большинства стран мира", — добавил Чмут.

Что известно о Patriot

MIM-104 Patriot — американский зенитный ракетный комплекс, производителем которого является Raytheon Technologies. Название ЗРК получил от радара AN/MPQ-53 Patriot, являющегося сердцевиной системы.

Patriot заменил системы Nike Hercules и MIM-23 Hawk как системы ПВО высокого и среднего уровня армии США и соответственно тактическую систему ПВО среднего уровня. Кроме того, Patriot выполняет главную функцию системы противоракетной обороны, которая является его основной миссией.

По прогнозам, Patriot должен работать не менее чем до 2040 года.

Зенитный ракетный комплекс Patriot. Фото: twitter.com/oleksiireznikov

Напомним, что компания Rheinmetall намерена построить не менее четырех заводов в Украине. Они будут производить артиллерийские снаряды, боевые машины, взрывчатку и зенитное оружие.

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